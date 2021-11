La flambée des investissements cryptographiques appelle à la réglementation: le meilleur journal financier de l’Inde

L’Economic Times, l’un des principaux journaux financiers de l’Inde, a consacré toute sa première page à appeler le gouvernement à fournir des orientations réglementaires à l’industrie de la cryptographie.

Le gouvernement indien est assis sur un projet de loi sur la réglementation de la cryptographie depuis au moins un an. Pendant ce temps, depuis que la Cour suprême a levé l’interdiction bancaire de deux ans de la Reserve Bank of India sur les échanges cryptographiques en mars 2020, les investissements dans la cryptographie ont grimpé en flèche. Des dizaines de millions d’Indiens ont investi 80 milliards de dollars (6 000 milliards d’INR) dans la cryptographie, a écrit le journal. . Compte tenu de ces chiffres « stupéfiants » et de ce potentiel de croissance « massif », l’Inde a besoin d’un « environnement transparent et réglementé », écrit le journal en première page. « L’énorme exposition des investisseurs indiens aux crypto-monnaies justifie une action rapide de la part du gouvernement sur la réglementation. avant », a déclaré à Coindesk Prasad Rane, associé chez Legaligence Strategic Consulting LLP. « L’agence mondiale de lutte contre le blanchiment d’argent, le Groupe d’action financière [FATF] a déjà identifié les actifs cryptographiques comme une source de risque et a récemment publié des directives pour réglementer le secteur comme les banques. Notre gouvernement est en retard. »Rane a souligné que la plupart des organisations terroristes acceptent les dons et traitent le financement via des actifs cryptographiques, et qu’il est difficile de suivre leur flux. Par conséquent, la réglementation est le besoin de l’heure. En l’absence de toute orientation réglementaire, les échanges cryptographiques indiens se sont engagés à se conformer à un code de conduite rédigé par le Blockchain and Crypto Assets Council (BACC) de l’Internet and Mobile Association of India (IAMAI), une association de l’industrie, a écrit l’ET. Le code de conduite comprend la vérification de la connaissance du client pour tous les clients, la vérification des fraudes et des manipulations de marché, la fourniture d’une piste d’audit pour les transactions, la conformité totale aux exigences fiscales et répressives, l’éducation des investisseurs et matrice pour répondre aux griefs des utilisateurs, a écrit ET.

Lire la suite: Cette saison de Diwali Indiens FOMO sur Shiba Inu