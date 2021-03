La flambée des meurtres en 2020, expliquée en 600 mots

L’année écoulée a été un cauchemar à bien des égards pour les États-Unis, entre les décès de Covid-19 et l’effondrement de l’économie. Mais il est maintenant clair que 2020 a été mauvaise d’une autre manière encore: au cours de l’année, le taux de meurtres en Amérique a considérablement augmenté.

«C’est la plus forte augmentation d’une année à l’autre que nous ayons vue depuis très longtemps», m’a dit le sociologue de Princeton Patrick Sharkey.

La flambée provient d’un niveau de référence relativement bas de meurtres, après une forte baisse de la criminalité et de la violence en Amérique depuis 1990, connue sous le nom de «Grand déclin de la criminalité». Mais c’est l’une des raisons pour lesquelles les experts s’inquiètent: cela rompt une période de paix relative aux États-Unis.

Voici ce que vous devez savoir sur la montée subite, divisé en trois faits clés.

1) Il y a vraiment eu un pic de meurtres en 2020.

Les données du FBI, du Council on Criminal Justice et de l’analyste criminel Jeff Asher montrent que le taux de meurtres a augmenté de 25% en 2020. Les crimes violents en général ont également augmenté, mais pas autant que les meurtres, avec des agressions graves et des fusillades en haut. Mais les crimes non violents, tels que ceux impliquant la drogue ou le vol, ont chuté, entraînant une diminution globale de la criminalité alors même que les crimes violents et les meurtres augmentaient.

L’augmentation des meurtres a essentiellement fait reculer les États-Unis de plusieurs décennies sur les efforts de réduction de la criminalité, ramenant le nombre total de meurtres aux niveaux des années 1990.

L’augmentation était vraiment à l’échelle nationale, les données du FBI trouvant des augmentations dans les zones rurales et urbaines, dans toutes les régions du pays.

Nous ne savons pas encore si cette augmentation deviendra un changement à long terme des crimes violents. Asher a constaté que les meurtres avaient eu lieu au cours des trois premiers mois de 2021, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l’année ou l’avenir.

2) Nous ne savons toujours pas pourquoi le taux de meurtres a grimpé en flèche.

L’année dernière a été extrêmement étrange à bien des égards, en grande partie à cause de Covid-19. C’est aussi, évidemment, juste arrivé. Ces deux facteurs font qu’il est vraiment difficile pour les experts d’isoler ce qui a conduit à un pic de meurtre. Jusqu’à présent, il n’y a pas de consensus.

Pourtant, il existe des théories.

Covid-19 aurait pu conduire à plus de violence, peut-être en conduisant à la fermeture des programmes sociaux qui auraient pu empêcher les meurtres, ou en éliminant les opportunités d’emploi ou d’éducation qui empêchent les jeunes de se retrouver en difficulté.

Les manifestations généralisées autour de la police, à la suite de la mort de George Floyd, auraient également pu jouer un rôle, amenant les flics à se retirer des services de police proactifs qui, selon eux, pourraient leur causer des ennuis, ou alimenter la méfiance envers les forces de l’ordre et les rendre plus difficiles à arrêter les criminels violents.

Les Américains ont également acheté un nombre record d’armes à feu l’année dernière, et la recherche, y compris une étude de 2020, montre que plus d’armes à feu conduisent à plus de violence armée.

Ou ce pourrait être rien de ce qui précède. Après une année aussi étrange, et avec les données si limitées, il reste encore beaucoup de questions ouvertes à répondre avant de savoir avec certitude.

3) Il existe des solutions éprouvées à ce problème.

La bonne nouvelle: même sans savoir pourquoi cela se produit, nous avons des solutions factuelles aux meurtres et à la violence.

Cela comprend le genre de programmes que j’ai couverts auparavant, comme l’amélioration des espaces physiques, les programmes d’emplois d’été et l’augmentation de la taxe sur l’alcool. Un meilleur contrôle des armes à feu pourrait également aider, en particulier en exigeant un permis pour acheter et posséder une arme à feu.

La police pourrait également jouer un rôle, avec des stratégies prometteuses comme la «dissuasion ciblée» qui combinent les services sociaux et la menace de punition. Mais les experts affirment que ces stratégies ne peuvent fonctionner que si les flics s’efforcent de regagner la confiance du public – avec de réels efforts de responsabilisation et des réformes dans la façon dont les agents sont déployés.

Si cela est fait correctement, cela profiterait aux plus vulnérables d’Amérique: les communautés de couleur à faible revenu touchées de manière disproportionnée par la violence armée. «Ce sont des communautés qui n’ont jamais reçu d’investissements de base», a déclaré Sharkey. «Les conséquences sont claires.»

Pour en savoir plus sur la vague de meurtres, lisez mon explicatif chez Vox.