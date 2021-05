La flambée des prix des maisons pousse les acheteurs vers le marché de la location

Noelle a inscrit sa maison un jeudi d’août dernier et a accepté l’une des nombreuses offres supérieures à son prix demandé le mardi suivant. L’employée de la maison de vente aux enchères âgée de 36 ans voulait capitaliser sur le marché immobilier brûlant pour vendre la maison de sa famille de 10 ans afin de gagner suffisamment d’argent pour acheter la maison de ses rêves. Elle avait prévu de vivre dans une location à proximité de Long Island pendant six mois pour attendre que les prix se calment et que de meilleures options soient disponibles sur le marché. Maintenant, Noelle pense que cela pourrait prendre deux ans, et elle envisage même d’acheter un réparateur pour donner à sa famille des options.

«Cet été va être différent de ce à quoi nous nous attendions», a déclaré Noelle à Recode. Son ancienne maison avait une piscine et une grande cour arrière. Sa location a une petite cour, pas de piscine et n’est pas aussi grande que les quatre chambres coloniales qu’elle avait.

Noelle, qui a demandé que nous n’utilisions pas son nom de famille, est l’une des millions d’Américains aux prises avec l’épée à double tranchant d’un marché immobilier en plein essor. Le marché des vendeurs rend encore plus riches ceux qui possèdent déjà une maison, tandis que les prix élevés rendent l’accession à la propriété encore plus hors de portée pour de nombreux Américains. À son tour, le boom du logement crée une nouvelle population de locataires: des gens qui, dans le passé, auraient pu se payer une maison, mais qui sont maintenant évacués.

Alors que certaines personnes préfèrent louer une maison à en acheter une, la tendance de la location à la maison ne peut être dissociée du prix élevé des maisons, qui oblige de nombreuses personnes à louer ce qu’elles ne peuvent pas acheter. Les prix des maisons sont astronomiquement élevés, mais les maisons sont néanmoins arrachées du marché plus rapidement que jamais. En mars, la maison unifamiliale médiane aux États-Unis s’est vendue pour un montant record de 335000 $ et n’a généralement passé que 18 jours sur le marché (cela a pris deux fois plus de temps sur le marché déjà chaud en mars 2019, alors que le prix médian était de 261500 $), selon à l’Association nationale des agents immobiliers.

Plus récemment, la pandémie et la prime qu’elle a accordée aux espaces intérieurs et extérieurs privés ont stimulé la demande et les prix. Mais comme beaucoup de choses, c’était une tendance existante que la pandémie s’est simplement accélérée, et elle a ses racines dans une confluence de facteurs, d’une population millénaire vieillissante à un afflux de capital-investissement.

Qu’est-ce qui fait grimper les prix des maisons

Quelque 5,6 millions de maisons unifamiliales vendues l’année dernière – plus qu’à tout moment depuis la bulle immobilière – et les prix de ces maisons ont augmenté de 9% par rapport à l’année précédente, selon l’Association nationale des agents immobiliers. L’organisation s’attend à ce que les prix moyens des logements augmentent encore de 9% cette année – un autre bond énorme par rapport à la croissance annuelle typique des prix de 3 à 5% et bien au-dessus des taux d’augmentation des revenus des gens.

Bien que ce ne soit pas la cause fondamentale, la pandémie a accéléré ces coûts, car la scolarisation et le travail à domicile rendaient le fait d’avoir un bel et grand espace de vie d’autant plus important.

«Cela nous a rappelé à tous l’importance de la maison et à quel point il est essentiel de disposer d’un espace sûr à l’abri du monde extérieur», a déclaré à Recode l’économiste principal du Zillow Group, Chris Glynn.

La pandémie a également permis à des sous-groupes d’Américains qui restaient employés – généralement ceux qui étaient plus rémunérés en premier lieu – d’économiser de l’argent pour une mise de fonds, car il y avait moins pour eux de dépenser leur argent.

«C’est comme si tout le monde était enfermé dans sa maison et était obligé de sauver, ce qui est le rêve d’un constructeur de maisons», a déclaré à Recode John Burns, PDG de son éponyme John Burns Real Estate Consulting.

Associée à des taux d’intérêt hypothécaires historiquement bas, cette dernière année a encouragé de nombreux Américains à tenter leur chance en achetant une maison.

Les raisons sont également démographiques. Les milléniaux, qui constituent la plus grande cohorte vivante, sont arrivés à l’âge où ils forment de nouveaux ménages et achètent leur première et même leur deuxième maison (bien que cette étape se soit produite plus tard que dans les générations précédentes). Et alors que les milléniaux dont les familles grandissent affluent vers le marché du logement, l’offre de logements n’a pas été suffisante pour suivre le rythme.

De nombreuses personnes, y compris les Américains plus âgés qui ne déménagent pas autant que les jeunes ou qui avaient peur de laisser les gens visiter leurs maisons pendant la pandémie, conservent leur maison plus longtemps, ce qui signifie que de nombreuses maisons existantes – qui constituent la grande majorité de la maison ventes – n’ont pas pénétré le marché.

De plus, la construction de nouvelles maisons, bien qu’elle se soit accélérée ces derniers temps, a été déprimée depuis que la Grande Récession a dévasté l’industrie de la construction. Les prix élevés du bois retardent également et font grimper le coût des logements neufs.

Enfin, l’intérêt des investisseurs pour la location de maisons unifamiliales en tant que classe d’actifs les a amenés à acheter une grande partie du parc de logements que les particuliers auraient autrefois. Acheter des maisons pour louer signifie qu’il y a moins de logements à acheter, ce qui, par extension, a conduit plus d’acheteurs potentiels à louer.

Les investisseurs – qui comprennent tout le monde, des particuliers qui cherchent à gagner un revenu supplémentaire aux fonds de pension en passant par les gouvernements étrangers – sont en concurrence avec les particuliers pour acheter des maisons. Et il peut être plus attrayant (et plus rapide et plus sûr d’un point de vue financier) de vendre un développement entier à des investisseurs dans une société de location unifamiliale qu’à une série d’individus.

«Maintenant, ils vendent beaucoup de ces maisons en vrac pour la location parce que l’argent institutionnel entre en jeu», a déclaré Ivan Kaufman, fondateur et PDG d’Arbor Realty Trust, qui finance l’immobilier commercial. «Cela a donc exacerbé le manque de logements à vendre.»

La montée en puissance de la location individuelle

Pendant la Grande Récession, lorsque la bulle immobilière a éclaté et que des millions d’Américains ont saisi leurs maisons, les investisseurs se sont précipités pour acheter ces maisons à rabais. Les bas prix ont permis aux grandes entreprises d’entrer dans un marché contrôlé par les mères et les enfants, généralement des personnes qui possédaient et maintenaient un seul ou quelques immeubles locatifs comme source de revenu supplémentaire. Les nouvelles technologies ont également facilité la tarification et l’achat de propriétés dans tout le pays, plutôt que de compter sur des experts locaux, ainsi que la location et même l’entretien des propriétés.

Les particuliers dominent toujours en tant que propriétaires locatifs unifamiliaux, mais les entreprises et les corporations prennent une plus grande part du gâteau. En 2018, dernière année disponible pour ces données du recensement américain, les entreprises et les partenariats représentaient environ 16% de la propriété locative unifamiliale, tandis que les sociétés immobilières et les fiducies d’investissement immobilier contrôlaient une croissance de 2,3%. Aujourd’hui, environ 20% de toutes les activités d’achat de maisons proviennent d’investisseurs, selon Burns, qui pensent que ce nombre augmente. Beaucoup de ces investisseurs loueront ces propriétés plutôt que d’y vivre eux-mêmes. Et 4,5 pour cent de plus en plus de la construction de maisons neuves sont construites spécialement pour la location, plus du double de la moyenne historique, selon Arbor Realty Trust.

La propriété institutionnelle de ces locations peut être une bonne ou une mauvaise chose pour les locataires, selon la façon dont vous la regardez. La propriété d’entreprise signifie que vous pouvez probablement contacter quelqu’un pour des réparations de jour comme de nuit et que vous n’avez pas à vous soucier du fait que votre propriétaire soit en vacances. Mais cela signifie aussi que les loyers vont nécessairement augmenter avec le marché (alors qu’une maman-et-papa pourrait laisser les loyers seuls pour les bons locataires).

Quoi qu’il en soit, les locations unifamiliales deviennent un moyen de plus en plus important de loger la population vieillissante du millénaire.

«Pensez à la taille de cette population», a déclaré Selma Hepp, économiste en chef adjointe chez CoreLogic, une société d’analyse immobilière. «Plus d’entre eux achètent et plus d’entre eux cherchent à louer.»

Mais les locataires dépassent les acheteurs. Le nombre de ménages occupés par des locataires a augmenté de 29% depuis 2000, selon les estimations de John Burns Real Estate Consulting utilisant les données du recensement, tandis que le nombre de ménages occupés par leurs propriétaires n’a augmenté que de 17%. Kaufman d’Arbour a déclaré que plus de la moitié de ces locataires louent des maisons plutôt que des appartements – une tendance de longue date qui devrait se développer après la pandémie. Environ 60 pour cent des nouveaux locataires unifamiliaux viennent des villes, poussés par les mêmes tendances qui stimulent le marché de l’achat d’une maison.

Le stock de sociétés de location unifamiliales comme Invitation Homes et American Homes 4 Rent est à un niveau record. Les taux d’occupation pour les locations unifamiliales sont à un sommet générationnel de plus de 95 pour cent.

La location individuelle correspond à l’envie de vivre dans une maison sans le coût de son achat.

«Vous avez un déséquilibre entre l’offre et la demande, et le marché de la location est une option pour les personnes qui n’ont pas les moyens d’acheter une maison», a déclaré Kaufman.

Selon le Joint Center for Housing Studies de Harvard, les coûts mensuels du logement sont beaucoup plus bas pour les locations unifamiliales que pour les achats de maisons unifamiliales, et le revenu typique des familles vivant dans ces locations est également plus modeste. Et tandis que les prix de location augmentent, ils n’augmentent pas aussi vite que les prix d’achat d’une maison. Les prix des maisons en février ont augmenté de 17% par rapport à un an plus tôt, tandis que le loyer des maisons individuelles a augmenté de moins de 4%, selon les données de CoreLogic.

Bien sûr, les coûts de logement plus élevés des maisons achetées s’accompagnent également de la valeur nette de ces maisons que les gens peuvent vendre plus tard – un moyen important de créer de la richesse. L’essor des locations unifamiliales est l’une des nombreuses tendances qui annoncent l’érosion de la propriété personnelle. Grâce en partie à la numérisation, les gens louent plutôt que de tout posséder, de la musique aux équipements agricoles, ce qui leur donne finalement moins de contrôle sur ce qui se passe avec ces choses.

Ce que tout cela signifie pour l’avenir du logement

Le rythme effréné de la croissance des prix des logements va se poursuivre jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d’offre pour répondre à la demande, ce que Lawrence Yun, économiste en chef de l’Association nationale des agents immobiliers, ne s’attend pas à se produire avant l’année prochaine.

“L’année prochaine au moins, les offres multiples disparaîtront”, a déclaré Yun, se référant à la situation de recevoir de nombreuses offres au-dessus du prix demandé. “Mais je pense que les prix seront plus élevés l’année prochaine, c’est donc un compromis.”

Le fait est qu’à l’exception notable de la Grande Récession qui a été causée par une bulle immobilière, les prix des logements ont généralement tendance à augmenter. Et ce boom immobilier est très différent du dernier dans ses principes fondamentaux: les gens mettent plus d’argent et leur cote de crédit est élevée, de sorte que la probabilité d’un crash est faible.

Rappelez-vous, lors de la pandémie, les États-Unis ont également été en récession alors que les prix des logements sont montés en flèche. Donc, même si cette croissance ralentit à un niveau normal à un seul chiffre, elle aura quand même bondi de 20% au cours des deux dernières années seulement, mettant encore plus l’accession à la propriété hors de portée pour de nombreux Américains dont les revenus n’ont pas augmenté de façon simultanée. Si les gens qui viennent de vendre leur maison et qui ont un excellent crédit ont des problèmes, c’est une mauvaise nouvelle pour le reste de l’Amérique.

«Alors que les maisons deviennent d’un coût prohibitif, de plus en plus de gens se retirent de la course à l’achat d’une maison», a déclaré Hepp de CoreLogic. Moins de gens sur le marché des maisons, à leur tour, entraîneraient un ralentissement des prix, a-t-elle déclaré, mais il pourrait être trop tard pour beaucoup.

Sous toutes ces pressions, l’accession à la propriété, qui atteint actuellement un niveau respectable de 65,6%, pourrait commencer à baisser. Il est déjà en baisse par rapport à environ 68% l’an dernier, bien que pendant la pandémie, il y ait eu des problèmes avec la collecte des données du recensement, ce qui signifie que le taux réel n’est pas clair.

Ce qui est plus clair, c’est ce que le manque d’accession à la propriété pourrait signifier pour les Américains.

«Cela crée un plus grand fossé entre les nantis et les démunis», a déclaré Yun. «Les propriétaires obtiennent un gain de richesse considérable. Les locataires sont laissés pour compte. »

Cela pourrait également aggraver les faibles taux d’accession à la propriété des Noirs américains. Yun a exhorté à plus de développement de logements pour aider à atténuer le problème.

Une soupape de décharge potentielle dans tout cela est la possibilité pour les employés de bureau américains, au moins, de travailler de n’importe où. Cela pousse de nombreux Américains à essayer d’acheter des maisons dans des régions comme le Sud et le Sud-Ouest, où les coûts ne sont pas si élevés et où leurs chèques de paie provenant du travail à distance peuvent aller plus loin.

Détacher les gens de leurs bureaux pourrait conduire à un «grand remaniement» de l’endroit où les gens décident de vivre, a déclaré Glynn de Zillow, «avec un œil sur des endroits qu’ils n’avaient peut-être jamais envisagés auparavant.» Il voit beaucoup d’intérêt dans des endroits de la Sun Belt, comme Austin et Charlotte. Bien sûr, ce n’est pas parce que les gens peuvent travailler à domicile que leurs patrons les laisseront faire pour toujours.

Pour ceux qui espèrent rester là où ils sont et acheter une nouvelle maison, Yun suggère qu’ils «manœuvrent prudemment» et incluent des éléments comme une clause conditionnelle selon laquelle la vente ne passera que s’ils sont en mesure d’acquérir une autre maison.

Et si cela ne fonctionne pas, ils peuvent toujours louer.