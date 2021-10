La flambée des prix du GNL gonfle les coûts industriels, les consommateurs en pâtissent

Dans la chronologie correspondante en 2019, avant l’impact du coronavirus, l’importation de GNL était de 13 618 mscm et la valeur de l’importation était de 3,9 milliards de dollars.

Les secteurs de l’industrie qui utilisent le gaz naturel comme combustible ou matière première et les sociétés de commercialisation du gaz de ville subissent de plein fouet les taux record du marché au comptant du gaz naturel liquéfié (GNL) sur les marchés mondiaux.

Avec leurs marges soumises à de fortes pressions, ces entreprises ont déjà ou vont bientôt augmenter les prix des produits qu’elles vendent, entraînant une flambée des prix d’articles allant de l’urée à la céramique en passant par les aliments fournis par les hôtels et les restaurants.

Parmi les industries qui consomment du gaz naturel, beaucoup n’ont pas accès au gaz domestique moins cher. Pour certaines industries utilisatrices extrêmement sensibles aux prix comme le secteur de l’électricité, le prix au débarquement de plus de 6 à 8 dollars par million d’unités thermiques britanniques (mbtu) rend la poursuite des opérations non viable.

Les tarifs au comptant du GNL en Asie étaient passés de 6,9 ​​$/mbtu au début de l’exercice à 17,7 $/mbtu à la fin du mois d’août. Les prix ont franchi 33 $/mbtu début octobre en raison de stocks faibles, d’une forte demande et d’une offre limitée de carburant.

Heureusement, la hausse des prix internationaux du GNL a coïncidé avec une augmentation substantielle de la production nationale de gaz, contribuant à réduire la dépendance à l’égard des importations de gaz naturel de 54% en avril-août 2020 à 49% au cours de la période correspondante cette année.

L’impact des prix plus élevés du GNL se fait sentir de manière disproportionnée parmi les utilisateurs en fonction de facteurs tels que l’accès à du gaz domestique moins cher et les subventions gouvernementales.

Aussi, comme la plupart des importations de GNL sont réalisées dans le cadre de contrats à long terme à des prix prédéterminés, la flambée des prix finaux dans le pays est bien inférieure à la hausse enregistrée des prix spot mondiaux.

« La majorité des importations de GNL de l’Inde se font par le biais de contrats à long terme, qui sont isolés de la hausse actuelle des taux du marché au comptant », a déclaré à FE Debashish Mishra, responsable de l’énergie, des ressources et des produits industriels chez Deloitte India, ajoutant que « la majeure partie du GNL les importations sont liées aux taux de pétrole brut, et même si le brut se négocie actuellement à des prix élevés, la hausse est nettement inférieure aux hausses de taux observées pour le GNL ou le charbon au comptant en Asie ». « Aucun secteur en Inde n’a la capacité d’acheter du GNL à 30 $/mbtu », a ajouté Mishra.

Le secteur de la distribution de gaz de ville (CGD) – le deuxième plus grand consommateur de gaz naturel du pays – obtient du gaz domestique moins cher dans le cadre du mécanisme des prix administrés (APM) pour les catégories de gaz naturel domestique canalisé (PNG) et de gaz naturel comprimé (CNG). Cependant, ils doivent importer du GNL au prix spot pour répondre à la demande industrielle et commerciale de PNG.

Gujarat Gas a la plus forte exposition à la demande industrielle parmi les entités CGD, et la société a augmenté les taux industriels PNG en août de 13% et de 20% supplémentaires plus tôt ce mois-ci. Les fabricants de céramique de Morbi, Gujarat – ses plus gros clients – « n’ont d’autre choix que de répercuter les coûts sur les consommateurs finaux », a déclaré à FE Nilesh Jetpariya, président de la Morbi Ceramic Association.

Le gouvernement de l’Union a récemment augmenté le prix du gaz produit dans le pays dans le cadre de l’APM de 62 % à 2,9 $/mbtu, avec effet pour six mois à compter du 1er octobre. Le secteur CGD est également le plus gros consommateur de gaz APM domestique, qui a utilisé 2 543 millions de mètres cubes standard ( mscm) de gaz domestique et 1 855 mscm de GNL importé au cours de la période avril-août, enregistrant respectivement une augmentation annuelle de 86 % et 90 %.

Après la révision des prix de l’APM par le gouvernement, les prix du GNC ont été relevés aux niveaux actuels de 49,76 Rs/kg à Delhi et de 57,54 Rs/kg à Mumbai, contre 45,2/kg et 51,98 Rs/kg dans ces villes respectives en août. Cependant, les analystes d’Edelweiss Securities ont souligné que même si les prix nationaux du gaz montent à 7,2 $/mbtu, le GNC restera 35% moins cher que (les taux actuels de Delhi) du diesel et la moitié de celui de l’essence ».

La consommation de gaz naturel par le secteur des engrais – le plus grand utilisateur de carburant – a augmenté de 2 % par an pour atteindre 7 556 mscm en avril-août, la consommation de gaz domestique diminuant de 10,9 % (à 2 700 mscm) et la consommation de GNL importé augmentant de 11,2 % par an (à 4 856 mscm). mscm) au cours de la même période. Sur 32 usines d’urée en Inde, 30 utilisent le gaz naturel comme matière première et selon CARE Ratings, le gaz constitue environ 80 % du coût des matières premières pour la fabrication d’urée.

Le gouvernement contrôle le prix de l’urée et son prix de détail est plafonné à 5 360 Rs/tonne ; les fabricants sont compensés par des subventions pour les prix du marché non réalisés. La subvention aux engrais pour l’exercice 22 a été initialement fixée à 79 530 crores de roupies, dont 58 767 crores de roupies ont été affectées à la subvention à l’urée. Le 16 juin, le Centre avait annoncé une subvention supplémentaire de 14 775 crores de roupies au-delà de l’estimation budgétaire, car il augmentait la subvention sur les engrais sans urée, le phosphate diammonique (DAP). La semaine dernière, le gouvernement a approuvé une subvention supplémentaire pour les engrais de plus de Rs 28 000 crore, ce qui porte le total des dépenses estimées pour les subventions aux engrais au cours de l’exercice 22 à Rs 1,23 lakh crore.

La production de gaz du pays en avril-août a augmenté de 21% à 13 627 mscm avec une augmentation de la production dans les champs difficiles de Reliance Industries et du bloc KG-D6 de BP et du bloc KG-DWN 98/2 d’ONGC au large de la côte est. Bien que le prix plafond du gaz à produire à partir de ces champs difficiles ait également été relevé de 69 % à 6,13 $/mbtu, il reste bien inférieur aux tarifs du GNL importé.

En avril-août, les volumes d’importation de GNL avaient légèrement augmenté de 0,7% en glissement annuel pour atteindre 13 033 mscm. Cependant, la valeur des importations au cours de la même période avait augmenté de 68 % en glissement annuel pour atteindre 4,2 milliards de dollars. La consommation intérieure de gaz naturel avait augmenté de 10,1 % en glissement annuel pour atteindre 26 660 mscm au cours de la même période. Dans la chronologie correspondante en 2019, avant l’impact du coronavirus, l’importation de GNL était de 13 618 mscm et la valeur de l’importation était de 3,9 milliards de dollars.

