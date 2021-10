La flambée des prix du pétrole brut porte le rendement obligataire à son plus haut niveau en 18 mois

Le contrat à terme sur le pétrole brut Brent pour décembre a dépassé le niveau psychologique de 85 $ le baril et à la fin des heures de marché, il se négociait à 85,71 $ le baril

Les rendements de référence ont atteint leurs plus hauts niveaux en près de 18 mois pour la deuxième fois ce mois-ci lundi, suite à une forte hausse des prix du pétrole brut sur le marché international et à une légère hausse des rendements du Trésor américain. Le rendement a atteint son plus haut niveau depuis le 16 avril 2020.

« L’évolution constante des prix du pétrole brut et l’augmentation progressive des rendements américains à 10 ans ont eu un impact sur les rendements des obligations indiennes. Les rendements du GoI à 10 ans ont augmenté de 5 à 6 points de base et ont clôturé à 6,38 %. Les chiffres de l’IPC inférieurs aux attentes ne pouvaient pas éliminer la peur de l’inflation », a déclaré Ajay Manglunia, MD et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

Le rendement obligataire de référence à 10 ans 6,10 %-2031 a atteint le plus haut niveau de 6,3887 % lundi et a terminé à 6,3873 %. C’était près de 6 points de base de plus que sa clôture précédente de jeudi.

Les participants au marché ont déclaré que les fonds communs de placement et les investisseurs de portefeuille étrangers étaient du côté des vendeurs au cours des derniers jours. Selon les données de NSDL, les FPI ont retiré 362,22 millions de dollars jusqu’à présent en octobre du segment de la dette.

Pendant ce temps, la hausse des prix du pétrole brut Brent est une grande préoccupation pour les marchés indiens, car le pays importe 80% de son pétrole du marché international. Des prix plus élevés entraînent une augmentation des risques inflationnistes et réduisent la croissance économique. Les prix du pétrole ont fortement augmenté lundi alors que la demande augmente continuellement dans un contexte de baisse de l’offre.

Le contrat à terme sur le pétrole brut Brent pour décembre est passé au-dessus du niveau psychologique de 85 $ le baril et à la fin des heures de marché, il se négociait à 85,71 $ le baril. « La hausse des prix du pétrole augmente le risque d’une inflation importée plus élevée et cela laisse moins de marge à la banque centrale pour maintenir sa politique ultra accommodante pendant longtemps », a déclaré un négociant d’une grande banque d’État.

La Reserve Bank of India a abaissé sa projection d’inflation pour l’année entière à 5,3% et a déclaré qu’elle était attentive à l’évolution de la situation inflationniste et restait déterminée à la rapprocher de l’objectif de manière progressive et non perturbatrice.

De plus, la suspension des opérations G-SAP et la hausse des rendements du Trésor américain ont également eu un impact sur les rendements des obligations indiennes ces derniers jours. Vendredi, les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté à 1,57 % après l’augmentation des ventes au détail de septembre. La hausse des rendements des bons du Trésor américain a contraint les investisseurs à retirer de l’argent d’un marché émergent qui devient moins attrayant pour eux.

Les primary dealers et les banques privées s’attendent à ce que le rendement de l’indice de référence continue d’augmenter si les prix du pétrole continuent d’augmenter. Ils s’attendent à ce que le rendement s’échange entre 6,35% et 6,42% tout au long de la semaine.

