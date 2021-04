La flambée des prix XRP défie la répression de la SEC sur la cryptographie

Après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a lancé une action en justice contre Ripple, alléguant que la société s’était livrée à la vente de titres d’une valeur de 1,3 milliard de dollars, un certain nombre d’échanges de premier plan à travers le monde (y compris Coinbase, Kraken, OKCoin) ont procédé à la radiation du natif de Ripple. crypto-monnaie, XRP, à partir de leurs plates-formes.

En conséquence, beaucoup à travers le monde pensaient que ce n’était qu’une question de temps avant que le projet autrefois prometteur ne meure d’une mort lente mais sûre; Cependant, il semble que le XRP soit en larme depuis que la mauvaise nouvelle a chuté, la valeur de la crypto-monnaie ayant augmenté de plus de 100% depuis le début du mois d’avril – se négociant actuellement à environ 1,03 $.

En décembre 2020, la SEC a intenté une action en justice contre Ripple Labs, son PDG, Brad Garlinghouse, et son président, Christian Larsen, alléguant avoir participé à une «offre de sécurité sans licence» en août 2013. Non seulement cela, l’organisme gouvernemental a en outre accusé Garlinghouse et Larsen de ne pas avoir enregistré leurs ventes personnelles de XRP – estimées à 600 millions de dollars – auprès de l’organisme de réglementation.

À son tour, l’avocat de la défense de Ripple a contesté la poursuite de la SEC, déclarant que le jeton XRP est similaire à d’autres crypto-monnaies importantes, telles que Bitcoin (BTC) ou Ether (ETH), qui ont tous deux été classés comme des matières premières par la SEC. En outre, l’équipe juridique de Ripple a également souligné le fait qu’il a fallu plus de huit ans à la commission pour déposer sa plainte.

Alors, qu’est-ce qui a réellement fait grimper le prix du XRP? José Maria Macedo, associé de la société d’analyse de crypto-monnaie Delphi Digital, a déclaré à Cointelegraph qu’à son avis, cette dernière reprise monétaire s’accompagne d’une augmentation plus large d’autres altcoins anciens tels que EOS et Stellar (XLM) et d’une réduction du marché global de BTC. dominance.

Il a ajouté que les performances de XRP peuvent, très probablement, être attribuées à des nouvelles positives concernant le cas de la SEC de Ripple, en particulier en ce qui concerne sa victoire lors d’une récente audience de découverte, qui obligera la SEC à remettre ses documents internes sur Bitcoin et Ether. Macedo a déclaré: “C’est une victoire pour Ripple et pour l’espace cryptographique dans son ensemble, car ces documents aideront, espérons-le, à faire la lumière sur la justification de la SEC concernant les jetons dans leur ensemble.”

XRP: soit vous l’aimez, soit vous le détestez

XRP est l’un des cryptos les plus controversés de la communauté des crypto-monnaies depuis des années, et ses récents antécédents commençaient à donner raison à ses détracteurs. Cependant, la récente ascension de la monnaie a été tout simplement fulgurante. Faisant part de son point de vue sur le sujet, Sheraz Ahmed, animateur du podcast de la Crypto Valley Association et associé directeur chez Storm Partners, un fournisseur de solutions de crypto et de blockchain, a déclaré à Cointelegraph:

«L’élan à la hausse de XRP est alimenté par la participation récemment annoncée de 40% de Ripple dans le principal processeur de paiement transfrontalier d’Asie, Tranglo. Le partenariat augmentera sans aucun doute l’exposition de Ripple au marché asiatique. Son rallye des prix peut également être attribué à une assouplissement potentiellement imminent des réglementations si Ripple parvient à un consensus avec la nouvelle administration de la SEC dirigée par Gary Gensler. »

Il a souligné que le co-fondateur de Ripple, Brad Garlinghouse, avait précédemment exprimé son optimisme dans le nouveau cabinet, déclarant que son équipe prévoyait de tenir des discussions progressives avec les nouveaux dirigeants de la SEC. Selon lui, Ripple a continué à prouver que son potentiel est illimité, en particulier lorsqu’il fonctionne dans un environnement crypto-convivial.

Enfin, Garlinghouse a déjà critiqué les régulateurs américains pour leur manque de clarté après avoir établi des comparaisons avec d’autres pays avancés où Ripple a prospéré dans le passé. «Ses affirmations semblent tenir compte du fait que le cadre réglementaire dans de nombreuses régions d’Asie et du Moyen-Orient a stimulé la croissance de Ripple. Les bourses pourraient reconsidérer leur décision de retirer la pièce de monnaie dans les semaines à venir », a conclu Ahmed.

XRP gagne à nouveau en popularité sur les réseaux sociaux

Justin Barlow, analyste de recherche chez The TIE – un fournisseur de données alternatives pour les actifs numériques – a déclaré à Cointelegraph qu’à la suite de l’acquisition par Ripple d’une participation de 40% dans Tranglo, la société a vu une augmentation immédiate de son prix et du volume de ses tweets.

Comme le montre le graphique ci-dessus, les mentions numériques relatives au XRP ont augmenté parallèlement au prix de la devise au cours de la semaine dernière, les volumes de tweets atteignant également un nouveau sommet mensuel. Barlow a ajouté:

«Ripple suscite probablement un intérêt à l’étranger car il reste coté sur les bourses internationales et n’a pas (encore) été soumis au même examen réglementaire à l’étranger qu’aux États-Unis. Je ne suis pas avocat, mais je ne pense pas qu’un échange américain le fera. remettre XRP en vente si la SEC affirme qu’il s’agit d’une sécurité en raison des implications réglementaires potentielles. »

Une chose à noter est que les marchés de la cryptographie d’Asie et du Moyen-Orient ne disposent pas encore d’une énorme configuration réglementaire établissant les règles du jeu comme la SEC. D’une part, ce type de cadre permet à de nouveaux projets prometteurs de se sentir à l’aise et de se développer plus rapidement. Mais, d’un autre côté, cela entraîne parfois aussi l’apparition de nombreuses escroqueries.

Ainsi, il va de soi que si les plateformes de trading directement affiliées à la SEC ne peuvent pas s’impliquer dans XRP en s’opposant activement et en contredisant les souhaits de la commission, les plateformes non affiliées peuvent à nouveau commencer à lister Ripple, surtout si elle continue à présenter un tel niveau de traction monétaire dans un proche avenir.

Qu’est-ce qui nous attend pour XRP et crypto?

Lentement mais sûrement, il semble que les crypto-monnaies se révèlent plus résilientes face à toute forme de pression gouvernementale qui pourrait être exercée sur elles, comme le montre le mieux le rebond le plus récent de XRP. À ce sujet, Cage Chen, directeur technique de la plate-forme décentralisée de gestion d’actifs inter-chaînes Cook Finance, a déclaré à Cointelegraph:

«Certains pays sont confrontés à une inflation massive qui écrase leur monnaie; certains pays ont des revenus moyens annualisés incroyablement bas; et certains pays sont dominés par l’intervention et l’observation du gouvernement. Si une crypto-monnaie est facilement disponible, financièrement solide et montre des projections futures optimistes, les gens se tourneront vers elle comme un instrument financier de remplacement des monnaies fiduciaires.

En ce qui concerne la direction que pourrait prendre le XRP à court terme en termes de prix, Thomas Ménard, directeur du développement chez Diabolo.io – une plateforme de trading cryptographique sociale – estime que si le marché des actifs numériques dans son ensemble est capable de maintenir ses performances, le l’industrie pourrait avoir de grandes choses, ajoutant: «Si les altcoins continuent sur leur lancée, le mouvement à la hausse du XRP pourrait le porter à plusieurs dollars par unité et ainsi rattraper le marché.»

Cependant, les régulateurs du monde entier adoptant des positions plus fermes contre divers actifs numériques, il va de soi qu’un assaut de mauvaises nouvelles concernant certaines devises pendant une période prolongée pourrait potentiellement avoir un impact négatif sur leur image et leur capacité à fonctionner. – au point où même leur armée de partisans purs et durs ne suffira peut-être pas à sauver la situation.