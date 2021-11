La flambée des taux d’intérêt australiens donne un aperçu de l’avenir mondial

par John Rubino, effondrement du dollar :

L’Australie a fait les manchettes ces derniers temps pour sa réponse agressive à la pandémie.

Mais la plus grande histoire de Down Under pourrait finir par être les taux d’intérêt. Il semble que la banque centrale australienne (RBA) ait, comme la Fed et la BCE, fixé les rendements des obligations d’État à court terme à des niveaux extrêmement bas, créant ainsi l’illusion que les marchés financiers locaux étaient tranquilles et bien gérés et pas du tout enclins à effondrement soudain.

Avec la flambée de l’inflation, cependant, il est devenu plus difficile de gérer la courbe de rendement de plus en plus indisciplinée du pays, et finalement, la RBA a simplement abandonné et laissé le marché décider du prix de l’argent à court terme. Voici ce qui s’est passé :

Deux points très importants ici. Premièrement, la flambée actuelle de l’inflation des prix est mondiale, ce qui signifie que chaque banque centrale est aux prises avec la même instabilité des marchés financiers qui vient de vaincre la RBA. Attendez-vous donc à ce que des dilemmes similaires surgissent ailleurs. Le graphique suivant, par exemple, montre les attentes concernant les taux d’intérêt à court terme de l’Inde.



Seconde, le nouveau rendement australien à deux ans de 0,7% semble élevé par rapport à l’objectif précédent de la RBA, mais est minuscule par rapport aux ~ 5% d’augmentation du coût de la vie désormais la norme dans la plupart des pays. Pour les lecteurs qui ont oublié l’intérêt des taux d’intérêt, ils existent pour générer un rendement réel positif pour les prêteurs. Ainsi, le rendement attendu du marché libre à deux ans dans un monde à 5 % d’inflation est peut-être huit fois plus élevé que le taux actuel de l’Australie.

Ce qui signifie que l’action récente n’était qu’un apéritif dans un festin long et tumultueux de capitulations des banques centrales suivies de pics de taux suivis de calculs frénétiques au fond de l’enveloppe de ce que la flambée des coûts d’emprunt fera aux déficits publics. (Pour la version américaine, multipliez 30 000 milliards de dollars par 0,06 pour obtenir un coût d’intérêt annuel éreintant pour le gouvernement de 1,8 billion de dollars.)

