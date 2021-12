La flambée des tests COVID coïncide avec la flambée des cas : la raison pour laquelle la fraude ne prendra jamais fin

« S’ils pouvaient trouver ce virus en vous, le PCR, si vous le faites bien, peut trouver presque n’importe quoi chez n’importe qui. Cela commence à vous faire croire au genre de notion bouddhiste selon laquelle tout est contenu dans tout le reste, car si vous pouvez amplifier une seule molécule jusqu’à quelque chose que vous pouvez vraiment mesurer, ce que la PCR peut faire, alors il n’y a que très peu de molécules que vous ne faites pas. ayez au moins un d’entre eux dans votre corps …. (PCR) est juste un processus pour faire beaucoup de quelque chose à partir de quelque chose. Cela ne vous dit pas que vous êtes malade, cela ne vous dit pas que la chose avec laquelle vous vous êtes retrouvé allait vraiment vous faire du mal. »—Kary Mullis, inventeur du test PCR lauréat du prix Nobel

Un de mes amis, Bill Ward, a réécrit les paroles de « The Song that Never Ends ». Les voici:

C’est la fraude qui ne finit jamais

ça continue encore et encore mon ami

certaines personnes ont commencé à y croire sans savoir ce que c’était

et ils vont juste continuer à le répéter pour toujours juste parce que

C’est la fraude qui ne finit jamais

ça continue encore et encore mon ami

ce n’était que 14 jours juste pour ralentir la propagation

mais 14 jours sont devenus une éternité maintenant à la place

C’est la fraude qui ne finit jamais…

Les soi-disant tests COVID-19 sont la raison pour laquelle cette fraude ne prendra jamais fin et pourquoi la casdémie continue. C’est pourquoi nous sommes restés piégés dans le pays des nounous.

Par exemple, la peur du rhume, de l’omicron et d’une soi-disant augmentation des cas qui, comme le montre le Daily Skeptic, coïncide avec une augmentation massive des tests inutiles.

En regardant les chiffres, le Royaume-Uni a montré une augmentation du nombre de cas sur trois jours la semaine dernière, ce qui a conduit les tyrans à dire qu’ils étaient justifiés par plus d’autoritarisme. En regardant les données, entre le 31 octobre et le 20 décembre, le nombre de tests inutiles administrés a grimpé en ligne droite.

« C’est aussi jusqu’à présent en grande partie un artefact de tests massivement accrus », a écrit le Daily Skeptic. Il a ajouté : « Dans quelle mesure est-il important que le pic ait commencé le lundi 13 décembre, le lendemain de la conférence de presse de dimanche de Boris Johnson lorsqu’il a mis tout le monde en garde contre Omicron et leur a dit d’obtenir leur coup de rappel ? Il y a eu une énorme augmentation de la demande de doses de rappel à partir de ce lundi et tout au long de la semaine. Le fait que cette augmentation ait coïncidé avec une augmentation similaire des tests et des tests positifs pourrait-il être plus qu’une coïncidence ? Peut-être que les gens ont été testés avant de recevoir leur rappel, ou simplement à cause du terrible avertissement d’une nouvelle menace. »

Comme indiqué cette semaine, Joe Biden a annoncé mardi l’achat de 500 millions de nouveaux tests PCR à envoyer pour aider à maintenir cette casdémie.

Et ne le sauriez-vous pas, les «conservateurs» de Fox News étaient mécontents des diktats de Biden. Mais pas parce que les tests sont achetés, mais parce que la décision est « en retard », comme l’a déclaré l’hôte Harris Falkner. Oui, Biden aurait dû acheter, avec de l’argent volé à nous, les contribuables, les tests plus tôt pour nous garder piégés dans la peur et la panique.

Kayleigh McEnany, attachée de presse de l’administration Donald Trump, a déclaré que Trump travaillait avec le «secteur privé» pour pomper ces tests inutiles destinés à nous garder piégés dans la peur.

Soit dit en passant Kayleigh, il n’y a pas de secteur privé lorsque le gouvernement le dicte et lui verse de l’argent. Mais bon, elle a dit que Trump « a acheté » 500 millions de tests. Encore une fois, les contribuables ont été obligés de les acheter.

« La clé pour s’assurer que les tests sont produits est de communiquer avec le secteur privé, ce que l’administration Trump a fait quotidiennement », a déclaré McEnany. Elle a ajouté : « Quand vous n’augmentez pas d’argent, quand vous ne donnez pas d’indicateur au secteur privé, ‘nous obtiendrons ces tests, nous les distribuerons’, vous avez un problème. Et pourquoi sommes-nous assis ici en décembre, décembre et maintenant Biden dit « Je vais acheter des tests, je vais communiquer avec le secteur privé. »

Je ne sais pas comment traiter cette déclaration. Ce que McEnany a dit dépeignent effectivement Joe Biden comme un libre-marché, ce qu’il n’est certainement pas, et Donald Trump comme un socialiste, ce qu’il est honnêtement. McEnany dit que c’est le travail du gouvernement de voler notre argent et de le donner aux copains des entreprises et de planifier de manière centralisée leurs plans de production pour produire des tests inutiles qui ont alimenté les blocages.

Ces tests sont la raison pour laquelle nous avons été enfermés et pourquoi l’autoritarisme demeure. Arrêtez de vous soumettre à ce non-sens. Ne leur permettez pas d’agir comme si se soumettre à un test PCR inutile quotidiennement ou hebdomadairement était un compromis valable pour ne pas se soumettre aux tirs toxiques. Résistez à tous les mandats de vax et de test.

Tyler Durden, pour Zero Hedge, a écrit : « Il est temps pour vous tous de vous faire pousser une colonne vertébrale et une paire de couilles (désolé, mesdames, juste une manière de parler) et de recommencer à vivre votre vie. Il est temps de se débarrasser de Fauci, de Pfizer et de SAGE, et de compléter votre groupe d’experts locaux/nationaux. Parce que tant qu’ils seront là, ils monopoliseront la vedette, et vous ne pourrez plus jamais recommencer à vivre votre vie.

