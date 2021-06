La flambée des ventes de Naked Wines a un coût

Un verre de vin rouge français est affiché au Château du Pavillon à Sainte-Croix-Du-Mont, France

Les ventes annuelles de Naked Wines Plc (WINEW.L) ont bondi de 68% alors que de plus en plus de personnes ont commandé du vin en ligne pendant les fermetures, mais une augmentation des coûts de publicité a entraîné une perte plus importante, selon les résultats de vendredi.

Naked Wines, qui vend à ses 300 000 clients via un modèle d’abonnement, a déclaré que ses coûts publicitaires avaient plus que doublé pour atteindre 42,3 millions de livres, soit environ 12% des ventes totales, pour l’exercice clos le 29 mars, contre 19,8 millions de livres un an plus tôt. car il chassait de nouveaux clients aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Cela a porté ses fruits, la société basée à Norwich faisant état d’une augmentation de 53 % du nombre total de clients et d’une croissance de 78 % des ventes aux États-Unis, désormais son plus grand marché.

Cependant, ses actions ont chuté de 1,5% à 782 pence à 07h29 GMT, sa perte avant impôt ayant presque doublé pour atteindre 10,7 millions de livres (15,15 millions de dollars). Les analystes avaient estimé une perte de 10,4 millions de livres, selon les données de Refinitiv Eikon.

“Les tendances du séjour à domicile ont entraîné un changement radical des volumes pour le secteur du vin en ligne, sur lequel Naked capitalise – avec des signes encourageants d’un changement de canal permanent du hors ligne vers le en ligne”, ont déclaré les analystes de Stifel.

Cependant, il n’est pas certain que les tendances se maintiendraient dans un monde post-COVID, ont-ils ajouté.

Naked a déclaré que ses solides performances se sont poursuivies au cours du nouvel exercice et a estimé un investissement de 40 à 50 millions de livres sterling dans de nouveaux clients.

Majestic Wine, dérivé de Naked Wines en 2019, a également enregistré des ventes en ligne record pendant la pandémie. Le vendeur de vin spécialisé a déclaré vendredi qu’il se préparait à son “plus grand été de tous les temps” alors qu’il rouvre ses magasins.