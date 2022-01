La flamme de Kanye West, Julia Fox, est « un peu comme sa muse »: rapport

La dernière romance de Kanye West pourrait bientôt trouver sa place dans son travail.

L’artiste de 44 ans est au début d’une histoire d’amour avec l’actrice de 31 ans Julia Fox.

Leur romance a fait les gros titres jeudi lorsque la star de « Uncut Gems » a écrit une histoire sur leur deuxième rendez-vous éclair, qui comprenait une cargaison de cadeaux à la mode et une séance photo de luxe.

Il semble que le rappeur « Power » soit satisfait de leur relation, car Fox est « un peu comme sa muse », a déclaré une source au magazine People.

Kanye West et l’actrice Julia Fox sont au début d’une relation. (.)

« Il adore son sourire et son attitude », a ajouté l’initié.

Fox, pour sa part, « est intriguée par Kanye », a ajouté la source.

« Elle est flattée par l’attention et partage ses idées », a expliqué la source. « C’est pourquoi il l’aime. »

Bien que leur rendez-vous amoureux relaté dans l’essai du magazine Fox’s Interview était tout simplement élaboré, West « ne cherche rien de sérieux », a déclaré la source.

Fox et West ont passé du temps ensemble après avoir rencontré le réveillon du Nouvel An. (Images de Gotham/GC)

West est au milieu d’un divorce, qui a commencé il y a près d’un an lorsque son ex-épouse, Kim Kardashian, a déposé des documents pour mettre fin à leur mariage après sept ans passés ensemble.

« Il est beaucoup dans les projets de travail en ce moment », a déclaré la source du magasin. « Il a de grandes visions pour cette année. »

Pour sa part, Fox profite simplement de la balade.

« Je veux dire, tout se passe si vite. Je vais avec l’univers et le flux et je vois où cela me mène … où cela nous mène tous », a-t-elle déclaré à The Cut.

Alors que la star de Fox montait de façon spectaculaire au cours des derniers jours, son amie, la mondaine Cat Marnell, a déclaré à The Cut par SMS : » Julia Fox est dopée que Pete Davidson, Kim Kardashian et Kanye West réunis. C’est une sorcière légitime. C’est la Michael Jordan de renardes », a écrit Marnell.

Dans son propre texte, Fox a ajouté: « Le message global est que si vous êtes dans une relation toxique, sortez-en car vous ne savez jamais qui ou quoi pourrait attendre de l’autre côté <3."

Selon Page Six, l’actrice se remet de sa rupture avec son mari, Peter Artemiev. Les deux ont accueilli un bébé en 2021. Fox a semblé faire allusion à des difficultés relationnelles sur ses réseaux sociaux au cours des deux dernières semaines.

Pendant ce temps, le mois dernier, Kardashian a demandé à être déclarée légalement célibataire alors que sa propre histoire d’amour avec la star de « Saturday Night Live » Pete Davidson se réchauffe.

Julia Fox est une actrice connue pour son travail dans « Uncut Gems » et « No Sudden Move ». (Dominik Bindl/WireImage)

Dans son essai, Fox a déclaré qu’elle et West avaient eu « une connexion instantanée » lorsqu’ils se sont rencontrés le soir du Nouvel An à Miami.

Elle s’est souvenue d’être retournée à New York pour voir « Slave Play » avec West avant d’aller dîner à Carbone, où le rappeur a réalisé une séance photo pour l’actrice pendant que d’autres mangeaient.

Après le dîner, Ye a amené la star de « No Sudden Move » dans une suite d’hôtel pleine de vêtements.

« C’était le rêve de toutes les filles devenu réalité. C’était comme un vrai moment de Cendrillon », a-t-elle écrit. « Je ne sais pas comment il a fait, ou comment il a tout réussi à temps. Mais j’ai été tellement surpris. »

