La flamme olympique sera allumée demain sans public

17/10/2021 à 14:39 CEST

La flamme olympique des Jeux d’hiver de Pékin 2022, qui se dérouleront du 4 au 20 février, sera allumée demain à Olympie (Grèce) dans une cérémonie sans public, après quoi il arrivera le lendemain à Athènes pour être récupéré par les organisateurs.

Dans le respect du règlement sanitaire grec pour la pandémie de covid-19, l’allumage se fera de la même manière qu’en mars dernier pour les Jeux de Tokyo organisés cet été, devant un très petit public, comme l’a confirmé le Comité Olympique Grec, et votre le transfert à Athènes coupera également votre itinéraire traditionnel.

Seuls deux porteurs porteront le flambeau jusqu’au stade Panathinaikó, l’un chinois et l’autre grec, pour un voyage bien éloigné des centaines de kilomètres que fait habituellement l’incendie, en passant par différentes villes et lieux emblématiques de la Grèce.

La cérémonie d’allumage se déroulera en présence des membres du Comité International Olympique (CIO), son président, Thomas Bach, des représentants des Comités Olympiques de Grèce et de Chine et le Président de la Grèce, Katerina Sakellaropoulou, et le président du CIO, Thomas Bach.

Jusqu’à cette année, la flamme n’a été allumée à huis clos qu’en 1984, lorsque les organisateurs grecs ont protesté contre le caractère commercial des Jeux olympiques de Los Angeles cette année-là.