La flamme paralympique se prépare à arriver à nouveau à Tokyo sans public

11/08/2021 à 11:52 CEST

La torche paralympique débutera le relais ce jeudi dans les différentes préfectures du Japon pour former une flamme unique en atteignant la capitale japonaise et en commençant les Jeux Paralympiques, comme l’ont annoncé aujourd’hui les organisateurs de Tokyo 2020.

Les 47 préfectures de l’archipel japonais allumeront une flamme simultanément le 12 août et au cours de différentes manifestations pour amorcer le voyage de la torche.

Chaque flamme sera amenée dans la capitale pour former une seule torche lors d’une cérémonie prévue à Tokyo le 20 août, bien que les organisateurs aient signalé que “le format de l’événement est à l’étude en réponse à l’état actuel des infections à Covid-19”.

Après la cérémonie à Tokyo, la torche paralympique devait parcourir chaque quartier de la capitale pendant quatre jours et jusqu’au 24 août, date de l’ouverture des Jeux paralympiques.

Comme pour le relais de la flamme olympique, qui s’est déroulé à huis clos et sans public dans les principales villes japonaises et à Tokyo, la flamme paralympique ne semble pas pouvoir être reçue auprès du public et des citoyens de la capitale hôte.

Le relais de cette torche prévoit d’être à nouveau retiré des rues principales de la capitale en raison de l’état actuel des infections au Covid-19, selon les déclarations du gouvernement métropolitain de Tokyo recueillies par les médias locaux.

La capitale avait prévu un tour de 35 kilomètres avec 700 coureurs, mais une quatrième vague de contaminations et l’état d’urgence actuel en vigueur à Tokyo jusqu’au 31 août ont de nouveau fait repenser le format.

La capitale a enregistré hier 2 612 cas de Covid-19 après avoir marqué des records quotidiens depuis le début de la pandémie ces dernières semaines.

Les Jeux Paralympiques se dérouleront du 24 août au 5 septembre au Japon.