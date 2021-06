“La flatterie faiblit, après une victoire c’est quand il faut travailler et s’améliorer davantage”

23/06/2021

“J’ai l’impression que nous sommes comme une bouteille de cava sur le point d’être débouchée”, a-t-il déclaré. Luis Enrique en avant-première du match capital de l’équipe espagnole contre la Slovaquie. L’entraîneur de la “Roja” a prévenu qu’il voyait ses joueurs à un très bon niveau et s’est montré optimiste quant à la qualification pour les huitièmes de finale de l’Eurocup. Comme son entraîneur l’avait prédit, l’Espagne s’est imposée lors du dernier match de la phase de groupes. « Lucho » était très satisfait après les fiançailles. “Comment ne pas être heureux ? Nous avons fait plaisir aux fans, les joueurs et leurs familles ont passé un bon moment et enfin le staff technique et toutes les personnes qui font partie de la Fédération se sont aussi bien amusés & rdquor;

Avec un maillot de la Coupe du monde 1982 et le célèbre Naranjito, qu’il a enfilé après le match parce que « J’ai une garde-robe très profonde & rdquor; -Une déclaration aux arrière-pensées évidentes-, Luis Enrique a rappelé que l’équipe nationale espagnole a subi plusieurs revers ces dernières semaines et qu’à aucun moment il n’a opté pour la victimisation : “Depuis que nous nous sommes concentrés, nous ne nous sommes pas plaints de presque rien. Juste à côté du terrain et nous aurions pu protester beaucoup plus. Nous avons montré que nous sommes prêts à surmonter de nombreux obstacles & rdquor ;. Il a expliqué qu’il célébrait les buts en regardant les gradins car « il y avait des gens très importants pour moi et la meilleure chose à propos des victoires est de les célébrer avec les vôtres & rdquor; Oui a souligné la « force et la bonne ambiance & rdquor; du ‘Rouge’ dans tous les sens.

L’entraîneur asturien a également été interrogé sur son renouvellement après que Luis Rubiales a assuré qu’il continuera sur le banc de l’équipe nationale jusqu’à ce qu’il veuille. « Je suis tellement à l’aise ici qu’il n’est pas nécessaire de parler de rénovation. J’ai un contrat et je suis très heureux. Je suis conscient que le coach dépend des résultats, mais je suis chez moi& rdquor;, il était honnête. Il a également précisé très clairement que ni ses footballeurs ne prêtent attention à des déclarations comme celles de Van der Vaart, car « cela fait partie de la profession & rdquor; et « nous devons être prêts à endurer les critiques, et plus ceux qui tombent sous leur propre poids comme cet homme& rdquor ;.

Concernant le passage contre la Croatie en huitièmes de finale, ” Lucho ” a affirmé que ” malgré tout ce qui nous est arrivé, et bien que cela ne signifie pas qu’il ne peut pas peindre nos visages, aucune équipe n’aurait sûrement été amusée à jouer au deuxième tour contre l’Espagne & rdquor ;. « Nous sommes sans aucun doute l’une des six ou huit équipes favorites. Vous devez affûter votre objectif. L’équipe est sur une ligne ascendante claire, mais le la flatterie affaiblit. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Nous avons bien joué, mais avec ces joueurs réactifs, il est maintenant temps de nous concentrer sur nos progrès. Quand tu gagnes, c’est quand tu dois travailler le plus& rdquor;, condamné.