La fléchette de Filipe Luís contre Simeone et Mourinho

11/04/2021 à 18:28 CET

Philippe Luis a probablement été l’un des meilleurs arrières gauches de la dernière décennie, à tel point que Il a même été inclus dans le onze idéal de l’UEFA et de la Liga.

On se souvient surtout de ses étapes dans le Athlète de Madrid (2010-2014 et 2015-2019) et dans le Chelsea (2014-15) où il a rencontré deux des meilleurs entraîneurs de la dernière décennie : Diego Siméone et José Mourinho.

Maintenant, loin du cercle du football de haut niveau et jouant pour le Flamengo de son pays natal, Brésil, l’équipe dans laquelle il évolue depuis 2019, l’arrière gauche a expliqué dans une interview pour ‘DailyMail’ les souvenirs de ses étapes dans l’équipe de Madrid, avec Siméone et dans le décor de Londres, avec Mourinho.

Le ‘Cholo’ : « Ce n’est pas facile de jouer pour lui. Il n’a pas de coeur »

Concernant le stade auquel plus d’années ont passé au cours de sa carrière de footballeur -l’Atlético de Madrid del ‘Cholo’-, Philippe Luis Il a commenté que l’Argentin peut instiller la peur chez n’importe qui : « Maintenant, je peux lui parler au téléphone comme je le fais avec un ami, mais avant, quand j’ai reçu un message de sa part, c’était vraiment très stressant. Il me connaît parfaitement, il a fait ressortir le meilleur de moi, mais croyez-moi, ce n’est pas facile de jouer pour lui. N’a pas de coeur. Il ne pense jamais. Mais cela nous a fait quelque chose de spécial. Il a pris l’équipe quatrième de la queue et nous a fait gagner la Ligue Europa. »

La mauvaise expérience avec Mourinho : « Je me suis senti trahi par lui, c’est le moins qu’on puisse dire »

Par rapport à une autre de ses étapes importantes – en raison de la renommée de l’équipe dans laquelle il a été – dans sa carrière, celle du Chelsea par Mourinho, le Brésilien n’a pas de très bons souvenirs, puisqu’il n’a pas pu finir de s’adapter dans l’équipe, ce qui n’a causé qu’une seule saison après son départ de l’Atlético, Luis Felipe reviendra au club des matelas.

En ce sens, les mots qu’il avait en souvenir de ses jours en tant que joueur « bleu » sous les ordres de José Mourinho ils n’étaient pas très bons : « Quand il m’a immédiatement mis sur le banc lors du premier match, je lui ai demandé : ‘Qu’est-ce que je suis venu faire ? Je ne pourrais pas rester à l’Atlético ?’ Mais il m’a expliqué qu’il devait gagner ma place, que mon nom ne garantirait pas la propriété. Je me suis senti trahi pour le moins. Je ne voulais pas passer une autre année avec Mourinho« .

Après cette étape, enfin Luis Felipe a décidé de revenir à ce qui avait été sa maison au cours des dernières saisons, l’Atlético de Madrid, où il a fini par devenir l’un des joueurs les plus appréciés des fans de rojiblanca.