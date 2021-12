La floraison de l’arme de l’avant-garde est nerfée dans Warzone

Le lancement de Zone de guerre La première saison du Pacifique n’a pas été sans son lot de controverses et de critiques de la communauté. De nombreux changements indésirables et fonctionnalités héritées de Vanguard ont fait leur apparition dans le jeu – le plus important étant peut-être fleur d’arme.

Heureusement, cette fonctionnalité particulière a été fortement nerfée selon les notes de mise à jour de Warzone récemment publiées. Pour ceux qui ne le savent pas, la prolifération d’armes fait référence à la propagation aléatoire des balles sortant d’une arme à feu lorsqu’elle est tirée de manière cohérente.

Si vous visez une cible et tirez une balle à la fois, elle frappera toujours exactement là où vous visez. Cependant, si vous maintenez la gâchette enfoncée, les balles consécutives peuvent légèrement s’éloigner de votre réticule. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a mis en colère des parties de la base de joueurs, car ils pensaient que les balles qu’ils tiraient devaient toujours atterrir sur la cible.

Il semble que Raven Software soit d’accord ! Mais pourquoi s’agit-il d’un nerf et non d’une suppression pure et simple de la floraison des armes sur les armes à feu Vanguard ? Eh bien, selon les notes de mise à jour mentionnées plus haut dans l’article, cela prendra du temps car les développeurs doivent équilibrer la suppression de la floraison des armes avec des inconvénients supplémentaires pour chaque arme. Personne ne veut que la suppression de la floraison des armes crée des armes ultra-précises, surtout lorsque tant d’armes Vanguard sont déjà si bonnes.

En plus du nerf de la floraison des armes, plusieurs autres changements indispensables ont été apportés avec le patch, notamment l’arrêt du verrouillage automatique des avions sur les joueurs en parachute et la réduction du son des éléments de jeu aériens tels que les bombardements et certaines séquences de mise à mort.

Pour plus d’informations et de guides sur Warzone, assurez-vous de revenir sur VG247. Nous avons une couverture sur les plantages de Warzone et le gel des joueurs de console, ainsi qu’une liste des meilleurs points de chute sur Caldera.

Activision Blizzard, l’éditeur de Call of Duty: Warzone, est actuellement au milieu d’un procès pour harcèlement sexuel contre l’État de Californie. En raison des problèmes découverts dans l’entreprise, des efforts de syndicalisation ont été déployés par le personnel. La dernière mise à jour étant un e-mail d’un cadre décourageant ces efforts.