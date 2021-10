La Florida School Boards Association dénonce l’appel d’un groupe national à une implication fédérale dans les manifestations des parents

La Florida School Boards Association (FSBA) repousse un appel de son homologue national pour que le gouvernement fédéral intervienne et aide à gérer les menaces contre les responsables de l’école.

Alors que la FSBA dit qu’elle a « une grande inquiétude » pour la sécurité des membres du conseil d’administration et des responsables de l’école à la suite de récents rapports de menaces et de manifestations, elle n’est pas entièrement d’accord avec une lettre envoyée par la National School Boards Association à l’administration du président Joe Biden, qui a exhorté le gouvernement fédéral de commencer à « surveiller les niveaux de menace » contre les responsables des écoles et a affirmé que « les écoles publiques et leurs leaders en éducation sont sous une menace immédiate ».

Dans une lettre envoyée par l’association d’État aux dirigeants de la NSBA lundi, la FSBA a affirmé que l’organisation nationale avait fait sa demande au gouvernement fédéral « sans consultation de notre association ou de votre propre conseil d’administration » et a appelé à « un examen de la NSBA direction. »

LES PARENTS RÉPONDENT AUX DÉCLARATIONS DU DOJ ET DES CONSEILS SCOLAIRES : « JE SUIS À QUOI RESSEMBLE UN TERRORISME NATIONAL ? »

« La FSBA encourage fortement un examen du leadership de la NSBA et de ses processus, ainsi que la reconnaissance publique de la portée fédérale exagérée dans votre lettre », a écrit Andrea Messina, directrice exécutive de la FSBA. « Non seulement cela a inutilement distrait du travail important effectué par nos membres, mais cela a mis à rude épreuve d’importantes relations de collaboration locales et étatiques que nos membres ont travaillé dur pour construire et maintenir pendant des années. »

La lettre indiquait que les relations violées comprenaient le « gouverneur, la législature, les forces de l’ordre locales, les communautés et nos membres remettant en question notre engagement envers les droits des citoyens du Premier amendement, que nous pensons être le fondement de la démocratie et protégerait toujours. «

La FSBA a également clairement indiqué qu’elle souhaitait « encourager et accueillir les parents, ainsi que d’autres citoyens concernés dans nos réunions de conseil scolaire pour s’engager dans un discours civique vivant, respectueux et civil », ajoutant que les membres « respectent les lois de la Floride sur les réunions ouvertes, invitent croyances disparates à partager, et croire qu’entendre des parties prenantes passionnées est le signe d’un engagement communautaire sain. »

La FSBA a également annoncé qu’elle retenait ses cotisations 2020-2021, qui étaient dues en juillet, car elle s’est écartée de « la gouvernance, le leadership, la transparence et l’incapacité de la NSBA à adopter l’impartialité ».

La semaine dernière, en réponse à la lettre de la NSBA à l’administration Biden, le ministère de la Justice a publié une note indiquant qu’il enquêterait sur les actes de violence potentiels contre les commissions scolaires à travers le pays de la part de parents protestant contre les masques et la théorie critique de la race.

Christina Pshaw, attachée de presse de Ron DeSantis, a déclaré que le gouverneur avait applaudi la FSBA « pour avoir pris position pour les droits des parents et le premier amendement dans les communautés de Floride ».

« La FSBA a affirmé que la dissidence n’est pas du terrorisme domestique. Les protestations ne sont pas des menaces. La critique d’un citoyen à l’encontre de ses élus n’est pas du harcèlement », a déclaré Pushaw.

« Mais dans les rares cas où des différends peuvent franchir la ligne en territoire menaçant, les forces de l’ordre de Floride sont bien équipées pour protéger les Floridiens, qu’ils soient élus ou citoyens concernés », a-t-elle poursuivi. « Il n’y a aucune raison pour que le gouvernement fédéral intervienne dans les problèmes locaux et tente de criminaliser la liberté d’expression. »