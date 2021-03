La Floride craint d’avoir un monstre envahissant géant sur ses mains – .

Un poisson d’eau douce colossal qui peut atteindre jusqu’à 10 pieds de long s’est mystérieusement échoué sur un rivage en Floride. L’araapaima est un poisson prédateur originaire de l’Amazonie, mais l’un d’eux a été retrouvé mort sur les rives du parc Jaycee à Cape Coral. C’est très loin du fleuve Amazon en Amérique du Sud, et les responsables locaux de la faune craignent que si l’espèce tente de s’établir dans le Sunshine State, cela pourrait être dévastateur pour de nombreuses espèces indigènes qui ne peuvent tout simplement pas faire face à un 10 -foot prédateur qui pèse des centaines de livres.

Comme le rapporte le Sun-Sentinel, le poisson mort trouvé le long de la rivière Caloosahatchee est le premier jamais trouvé dans l’État, donc cela ne laisse pas aux fonctionnaires beaucoup d’informations sur quoi continuer. Il n’était peut-être pas complètement développé, mais semblait être suffisamment grand pour être en âge de procréer, ce qui signifie qu’il pourrait être l’un des nombreux.

Les espèces envahissantes sont un énorme problème partout dans le monde, et ce n’est pas différent aux États-Unis. Les plantes et les animaux qui ne sont pas originaires de cette région arrivent de diverses manières, et s’ils finissent dans la nature et se reproduisent, ils peuvent engendrer une population d’organismes qui présentent des avantages que la faune indigène n’a pas, ce qui les fait se propager rapidement et repousser les plantes et les animaux que nous connaissons et aimons.

La grande question ici est, bien sûr, d’où vient cet énorme poisson? Comment est-il arrivé jusqu’en Floride et pourquoi était-il mort sur le rivage? Avec un seul arapaima trouvé jusqu’à présent, il n’y a aucune raison de sauter aux conclusions folles, mais il doit y avoir une sorte d’explication.

L’un des angles les plus plausibles est que le poisson était un animal de compagnie, gardé par quelqu’un en privé, et quand il devenait trop gros (ou mourait peut-être en captivité), il était jeté dans le plan d’eau le plus proche. Si tel est le cas, il n’y a aucun risque que les poissons se reproduisent dans la nature et tout le monde puisse pousser un soupir de soulagement. Cependant, si plus de ces poissons commencent à apparaître en Floride, les chances que cela devienne un problème augmentent de façon exponentielle.

Comme vous pouvez l’imaginer, un poisson de 10 pieds a un sacré appétit et, en tant que l’un des plus gros poissons prédateurs de la planète, il adore engloutir les petits poissons. Dans les zones où l’arapaima pourrait persister dans l’État, ce qui serait bien plus bas au sud en raison de la sensibilité de l’espèce à l’eau froide, cela pourrait avoir un impact sur les populations de poissons locales et peut-être même pousser certaines espèces indigènes à devenir en voie de disparition. C’est si les poissons envahissants prenaient racine et produisaient des générations de plus en plus grandes.

Pendant que les responsables enquêtent, ils demandent à quiconque voit ou attrape l’un de ces poissons de prendre des photos et de contacter immédiatement les responsables locaux de la faune.

