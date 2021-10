La Floride envisage de rejoindre ces États américains qui vous permettront d’ajouter votre permis de conduire à votre iPhone

La Floride prévoit de mettre une application d’identification numérique à la disposition des résidents sur l’App Store à la mi-novembre, et l’État travaille avec Apple pour rendre également les identifications numériques disponibles dans l’application Wallet sur iPhone et Apple Watch, selon Florida Politics.



Le mois dernier, Apple a révélé les premiers États américains qui offriront aux résidents la possibilité d’ajouter leur permis de conduire ou leur carte d’identité à l’application Wallet, notamment l’Arizona, la Géorgie, le Connecticut, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah. La Floride n’était pas incluse dans la liste, mais le rapport de cette semaine affirme que le Département de la sécurité routière et des véhicules à moteur de l’État a maintenant échangé des informations avec Apple dans l’espoir de devenir un partenaire.

En attendant, la Floride proposera une application Smart ID que les résidents pourront utiliser pour fournir une preuve d’identité ou d’âge. Il ne remplacera pas un permis de conduire physique, qui devra toujours être porté lors de la conduite d’un véhicule, selon l’État.

Sur le site Web Florida Smart ID :

Après le téléchargement et l’authentification, les automobilistes de Floride lanceront simplement leur application Florida Smart ID, sélectionneront le type de vérification nécessaire et afficheront le QR/code-barres sur leur appareil intelligent à scanner pour vérification. L’appareil intelligent n’a pas besoin de quitter la main du propriétaire lorsqu’il est vérifié par un détaillant ou par les forces de l’ordre, faisant de Florida Smart ID un moyen pratique et sans contact d’afficher une preuve d’identité ou d’âge.

iOS 15 prendra en charge les identifiants numériques dans l’application Wallet à la « fin 2021 », selon Apple, mais le délai pour chaque État adoptant la fonctionnalité n’est pas clair. Le mois dernier, Apple a confirmé qu’il était en pourparlers avec de nombreux autres États américains dans le cadre de son projet d’offrir à l’avenir des identifiants numériques dans l’application Wallet à l’échelle nationale, mais aucun délai n’a été fourni.

Apple a déclaré que certains points de contrôle de sécurité de la TSA dans les aéroports américains participants seront les premiers endroits où les clients pourront présenter leur permis de conduire numérique ou leur carte d’identité d’État dans l’application Wallet. La société a déclaré que les États participants et la TSA partageraient plus d’informations à une date ultérieure concernant quand et où la fonctionnalité sera prise en charge.

Une fois qu’un État participant commencera à offrir cette fonctionnalité, les résidents pourront appuyer sur le signe plus en haut de l’application Wallet pour commencer à ajouter leur permis de conduire ou leur pièce d’identité à l’application, puis simplement appuyer sur leur iPhone ou Apple Watch sur un lecteur d’identité. à un point de contrôle TSA, sans avoir besoin de sortir leur carte physique.

Apple a déclaré que la fonctionnalité est conçue dans un souci de confidentialité et de sécurité. Lors de l’ajout d’un permis de conduire ou d’une carte d’identité d’État à l’application Wallet, les clients devront prendre une photo de leur visage, qui, selon Apple, sera fournie en toute sécurité à l’État émetteur pour vérification. Comme mesure supplémentaire, Apple a déclaré que les utilisateurs seront invités à effectuer une série de mouvements du visage et de la tête pendant le processus de configuration.

En appuyant sur leur iPhone ou leur Apple Watch sur un lecteur d’identité, les clients verront une invite sur leur appareil affichant les informations spécifiques demandées par la TSA. Ce n’est qu’après avoir autorisé avec Face ID ou Touch ID que les informations d’identité demandées sont libérées de leur appareil, selon Apple. Les utilisateurs n’ont pas besoin de déverrouiller, montrer ou remettre leur appareil à un responsable de la sécurité de la TSA pour présenter leur pièce d’identité, a ajouté la société.

Apple a déclaré que sa mise en œuvre prend en charge la norme ISO 18013-5, qui définit des directives de confidentialité claires pour la présentation d’une pièce d’identité via un appareil mobile.