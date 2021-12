Les allées et venues du gouverneur de Floride Ron DeSantis sont officiellement devenues une « chose », maintenant que les cas de Covid-19 dans le Sunshine State ont atteint un niveau record en raison de la variante omicron.

Selon le New York Times, la moyenne quotidienne des cas jeudi a atteint 36 781, soit 50 % de plus que le précédent record d’août de cette année. Le gouverneur DeSantis n’a non seulement pas abordé publiquement le pic massif d’infections, mais il n’a également fait aucune apparition publique au cours des deux dernières semaines. En conséquence, #WhereIsRon a commencé à devenir une tendance parmi les régions les plus progressistes de la Twittersphere.

Et comme si cela ne suffisait pas, quelqu’un avec l’argent jetable disponible pour louer un avion et une bannière personnalisée, a fait exactement cela, avec la bannière hurlant « La Floride est en feu et Ron a disparu ». Grant Stern a partagé une vidéo sur Twitter que vous pouvez voir ci-dessous :

« La Floride est en feu et Ron a disparu », lit-on dans le message sur cet avion survolant Miami et South Beach via @RemoveRon. Pendant ce temps, le gouverneur Ron DeSantis est occupé à publier des photos de restaurant de 12 jours alors qu’il est en vacances de Noël.#WhereIsRon pic.twitter.com/nt4oFvfwlJ — Grant Stern est boosté ! (@grantstern) 30 décembre 2021

Le dernier point de presse de DeSantis a eu lieu le 17 décembre, et les images de vacances partagées sur sa page Twitter sont des photos prises plus tôt dans le mois, alimentant les spéculations selon lesquelles le gouverneur de Floride pourrait être en vacances pendant que les cas de Covid font rage dans son État d’origine.

Maire de Floride Jerry Demings a attaqué DeSantis mardi à propos de sa gestion de Covid-19 dans l’État – lançant un nouveau cri de ralliement à gauche. Demings, le maire du comté d’Orange, a blâmé DeSantis lors d’une conférence de presse pour le fait que les comtés ne reçoivent pas de financement pour les tests, car les cas augmentent rapidement en raison de la variante Omicron.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com