La Floride et l’Alaska rejoignent le procès du pipeline Keystone XL contre Biden ⋆ 10z viral

Deux autres procureurs généraux des États se joignent au procès en cours initialement déposé par 21 autres États contre la Maison Blanche Biden pour son annulation du pipeline Keystone XL.

Jeudi, le procureur général du Montana, Austin Knudsen, a fait cette annonce au nom de la Floride et de l’Alaska, notant: “La Constitution est claire que les présidents n’ont pas le pouvoir de réglementer le commerce extérieur et interétatique ou d’annuler unilatéralement un acte du Congrès”. La plainte déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Texas comprend désormais le procureur général de la Floride, Ashley Moody, et le procureur général de l’Alaska, Treg Taylor.

Quelques heures après avoir accédé à la présidence, Joe Biden a révoqué le permis du pipeline. En janvier 2017, le président Donald Trump a réautorisé sa construction après que le président Barack Obama a rejeté la proposition en 2015.

Le pipeline est exploité par TC Energy et a la capacité de transporter 830 000 barils de pétrole brut par jour depuis Hardisty, en Alberta, jusqu’à un site de raffinage sur la côte du Golfe et d’autres endroits aux États-Unis. Le pipeline aurait créé plus de 42 000 emplois et, selon TC Energy, injecté plus de 8 milliards de dollars dans les économies nord-américaines. La décision de Biden a immédiatement tué plus de 25 000 emplois.

Quatorze procureurs généraux des États ont initialement déposé une plainte contre l’administration Biden en février, écrivant une lettre au président remettant en question ses motivations.

« Nulle part, cependant, n’expliquez-vous comment l’élimination du projet de pipeline Keystone XL fait directement progresser les objectifs de « protéger[ing] Les Américains et l’économie nationale des effets néfastes du climat. Votre décision ne guérit pas non plus les maux climatiques auxquels vous faites référence », indique la lettre. « Les observateurs n’ont donc qu’une supposition raisonnable : il s’agit d’un acte symbolique de vertu signalant des intérêts particuliers et la communauté internationale.

Alors que Biden a fermé le pipeline Keystone XL, il n’a eu aucun problème à donner son feu vert au pipeline russe Nord Stream 2 dirigé par un ami proche du président russe Vladimir Poutine. Le secrétaire d’État Antony Blinken a affirmé lors de son audience de confirmation qu’il « ferait tout son possible pour empêcher cet achèvement » de Nord Stream 2, mais l’administration ne s’est pas alignée sur sa rhétorique.