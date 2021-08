La Floride et le Texas dirigent la résistance des droits des États contre Big Tech et Big Government ⋆ .

Des frontières ouvertes et du COVID-19 à la théorie critique de la race et à la censure, la Floride et le Texas ont formé une avant-garde contre l’inclinaison vers la gauche de l’Amérique par l’administration Biden, le Congrès démocrate et Big Tech.

Le gouverneur Ron DeSantis de Floride et le gouverneur Greg Abbott et le procureur général Ken Paxton du Texas ont créé un modèle pour que d’autres dirigeants du GOP utilisent les droits des États inscrits dans le 10e amendement de la Constitution pour faire face au gouvernement rampant et à la monopolisation, ralliant les conservateurs qui parfois sont frustrés que les républicains de Washington n’aient pas réussi à rassembler beaucoup de résistance.

Ils ont déjà remporté quelques victoires et ont sans aucun doute attiré l’attention du ministère de la Justice de Biden, qui a poursuivi vendredi Abbott pour avoir émis un décret interdisant le transport de migrants illégaux à travers son État s’ils peuvent être infectés par COVID-19.

Le Texas semblait savourer une nouvelle chance de contester le DOJ devant un tribunal fédéral – où il a remporté d’autres victoires récentes – et d’ouvrir un autre front juridique pour les droits des États.

“Je me battrai toujours pour protéger les droits individuels des Texans à décider de ce qui est le mieux pour eux et leurs familles”, a tweeté Paxton peu de temps après que le DOJ a annoncé son action. “Je continuerai de m’opposer à l’administrateur Biden alors que les démocrates démontrent leur volonté de sacrifier la liberté pour le contrôle du gouvernement.”

Dirigée par DeSantis, la Floride a choisi plusieurs de ses propres batailles avec Big Government et Big Tech.

Lorsque les démocrates et leurs alliés syndicaux d’enseignants ont commencé à promouvoir plus tôt cette année un programme scolaire connu sous le nom de théorie critique de la race – qui épouse l’Amérique est intrinsèquement raciste – DeSantis a rassemblé un décret de son ministère de l’Éducation interdisant l’endoctrinement dans de telles idéologies.

« Le système éducatif de la Floride existe pour créer des opportunités pour nos enfants », a-t-il noté en expliquant son action. « La théorie critique de la race enseigne aux enfants à haïr notre pays et à se haïr les uns les autres. C’est du racisme sanctionné par l’État et n’a pas sa place dans les écoles de Floride. »

De même, après qu’une vague de voix conservatrices ait été censurée sur YouTube, Twitter et Facebook, DeSantis a collaboré avec l’Assemblée législative de Floride pour promulguer une loi interdisant la censure fondée sur l’idéologie politique.

L’ancien président Donald Trump, qui est interdit sur certaines de ces plateformes, les a immédiatement poursuivis en justice en vertu de la loi de l’État en tant que résident de Floride, et Twitter a contre-attaqué l’État pour contester la loi, entamant un long processus juridique qui déterminera si les États peuvent gouverner dans le débat sur la censure.

DeSantis a déclaré que la loi était particulièrement importante pour la Floride, où de nombreux exilés ont fui l’oppression communiste et socialiste.

“Beaucoup dans notre État ont été victimes de censure et d’autres comportements tyranniques à Cuba et au Venezuela”, a-t-il noté.

Le Texas et la Floride ont également combiné leurs forces à l’occasion.

Lorsque l’administration Biden a assoupli les restrictions aux frontières et créé une vague de centaines de milliers d’immigrants illégaux, Abbott a convoqué les forces de l’ordre et la Garde nationale de tout le pays pour aider à garder la frontière et à protéger les éleveurs locaux et les résidents submergés par l’écrasement des migrants illégaux.

DeSantis a été l’un des premiers à envoyer des renforts de ses forces de l’ordre.

“Nous assistons à une catastrophe à la frontière sud sous l’administration Biden”, a déclaré le gouverneur de Floride. « Ces derniers mois, nous avons vu des personnes figurant sur la liste de surveillance des terroristes, des délinquants sexuels connus et un flot de fentanyl traverser la frontière. Il s’agit d’une crise de sécurité nationale, et nous devons la maîtriser. »

La contre-offensive agressive et inflexible de la Floride et du Texas intervient alors que de nombreux conservateurs restent frustrés que les républicains de Washington n’aient pas été en mesure de rassembler une résistance adéquate contre Biden et les démocrates.

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a récemment abordé la question dans son monologue, mettant en lumière un grief souvent gardé à huis clos.

“Depuis un certain temps, nous nous demandons ce qui se passe avec les républicains du Congrès”, a déploré Carlson. « Il y a beaucoup de gens sympas au Parti républicain, mais le but d’un parti politique n’est pas d’être gentil, c’est de représenter les intérêts de ses électeurs. C’est la seule raison pour laquelle les partis politiques existent. Il n’y a pas d’autre raison de les avoir que pour représenter leurs électeurs.

Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, met de côté ces préoccupations, affirmant que son équipe se concentre sur la reconquête de la Chambre en 2022 pour constituer un véritable obstacle au programme libéral, et qu’il aime les perspectives.

« Les majorités ne se donnent pas, elles se gagnent », a récemment déclaré McCarthy à Just the News. “Mais je crois en un 10. Nous allons le faire.”

À 17 mois de ces élections, le lien Texas-Floride a déclenché une série de batailles juridiques qui, selon les experts constitutionnels, pourraient être historiques.

Le professeur de droit émérite de Harvard, Alan Dershowitz, par exemple, a déclaré que les poursuites en justice entre Floride et Trump contre les géants sociaux seront jusqu’à présent le cas de liberté d’expression le plus important du 21e siècle et qu’il est susceptible de se terminer devant la Cour suprême des États-Unis.

“La situation actuelle est absolument intolérable”, a déclaré Dershowitz à NewsMax. « Vous avez ces médias géants qui nous disent ce que nous pouvons voir et ce que nous pouvons entendre et être exemptés par la législation du Congrès. Et puis nous les avons qui revendiquent leurs droits en vertu du premier amendement parce qu’ils sont une entreprise privée. »