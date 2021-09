La Floride fera appel de la décision d’un juge fédéral déclarant inconstitutionnelle l’interdiction d’une «ville sanctuaire» .

in

La Floride fera appel de l’injonction d’un juge fédéral interdisant à l’État d’appliquer son interdiction des « villes sanctuaires » vieille de deux ans.

La juge du district sud de la Floride des États-Unis, Beth Bloom, a publié mardi une décision de 110 pages déclarant que certaines parties du projet de loi 168 du Sénat de 2019 sont inconstitutionnelles et que la mesure a été adoptée par le législateur à dominance républicaine de l’État avec des «motifs discriminatoires».

La décision de Bloom intervient près de neuf mois après un procès de six jours conclu en janvier pour entendre les contestations déposées en juillet 2019 par une multitude de plaignants, dont la Florida Immigrant Coalition, la Farmworker Association of Florida et la ville de South Miami.

L’opinion retrace l’avancée du SB 126 à travers la législature au milieu d’un «récit de menace d’immigrants» et cite l’influence de groupes anti-immigration conservateurs, tels que Floridians for Immigration Enforcement, qui, selon Bloom, a élaboré le projet de loi avec le parrain, le sénateur Joe Gruters, R-Sarasota. , qui préside également le comité du Parti républicain de Floride.

La « totalité des faits pertinents présente des preuves significatives, à la fois directes et indirectes, des motifs discriminatoires de la législature en promulguant le SB 168 », a-t-elle écrit. « Le tribunal constate que les plaignants ont prouvé par une prépondérance de preuves que le SB 168 a des effets discriminatoires ou disparates sur les minorités raciales et ethniques, et ces effets discriminatoires étaient à la fois prévisibles et connus de la législature au moment de la promulgation du SB 168.

Le bureau de DeSantis a déclaré que l’État ferait appel de la décision de Bloom, la qualifiant de “juge d’Obama” nommée en 2014 sous l’ancien président démocrate Barack Obama.

“Nous ne sommes pas d’accord avec la décision du juge Obama et nous espérons gagner en appel”, a déclaré à la presse Taryn Penske, directrice de la communication de DeSantis.

Gruters a déclaré au Miami Herald et au Tampa Bay Times que Bloom avait été « induit en erreur » en émettant une opinion « non fondée sur des faits ».

“Ce projet de loi a toujours porté sur la sécurité publique et sur la garantie que les étrangers illégaux ne sont pas mieux traités que les Américains en ce qui concerne le système judiciaire”, a-t-il déclaré. “J’attends avec impatience que cette décision soit annulée.”

La Floride n’a jamais eu de “ville sanctuaire”, mais DeSantis a fait une priorité pour les législateurs de s’assurer que les gouvernements locaux ne pourraient pas adopter des politiques de “sanctuaire” pour protéger les immigrants sans papiers de l’expulsion.

Le SB 168 a été adopté après de longs débats combatifs en commission et en salle lors des votes partisans 22-18 au Sénat et 68-45 à la Chambre.

En vertu du SB 168, les prisons locales et les prisons d’État doivent détenir un immigré sans papiers accusé ou reconnu coupable d’un crime pendant 48 heures après sa date de libération pour donner aux autorités fédérales de l’immigration et des douanes [ICE] agents le temps de les récupérer et de les expulser.

En vertu de la loi, le gouverneur peut engager des « procédures judiciaires » contre les fonctionnaires locaux qui ne coopèrent pas avec les autorités fédérales de l’immigration, approuver les « politiques des villes sanctuaires » ou mettre en œuvre des « juridictions sanctuaires ».

Les défenseurs des immigrants et les démocrates ont applaudi la décision de Bloom.

“Le verdict valide ce que nous avons dit il y a trois ans, le gouverneur DeSantis a fait pression pour une loi qui n’est pas seulement raciste, mais inconstitutionnelle”, a déclaré Antonio Tovar, membre du conseil d’administration de la Florida Immigrant Coalition et de la Farmworkers Association of Florida, au Miami Herald.

« Cette décision est une victoire pour les familles de Floride et nos droits constitutionnels. Comme les démocrates l’ont répété à maintes reprises, le SB168 porte atteinte à la sécurité de tous les Floridiens et à notre droit au contrôle local », a déclaré la représentante Anna Eskamani, D-Orlando, appelant DeSantis et « mes collègues républicains » à ne pas adopter de « lois inconstitutionnelles en partenariat avec des groupes haineux d’extrême droite connus.

“La loi était enracinée dans la rhétorique incendiaire peignant un faux récit selon lequel les immigrants sont plus dangereux que la population en général, alors qu’en réalité, le contraire est vrai car les immigrants sont nettement moins enclins à se livrer à des activités criminelles que les citoyens nés dans le pays”, a déclaré le représentant. Dotie Joseph, D-Miami. « En tant qu’immigrant et avocat moi-même, je tiens à réaffirmer que les immigrants sont aussi des personnes et ne doivent pas être maltraités en raison de leur race ou de leur origine nationale. »