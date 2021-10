la Floride glisse dans la mauvaise direction ; Jim Harbaugh ne peut toujours pas obtenir une victoire de signature

Seul un touché tardif avec le jeu bien hors de portée a permis à la Floride d’éviter d’être blanchi pour la première fois depuis 1988.

De petites victoires devront suffire à la place des victoires réelles, qui se sont avérées plus difficiles à obtenir lors de la quatrième saison de l’entraîneur Dan Mullen. La défaite 34-7 contre la Géorgie a illustré le gouffre séparant les Gators des Bulldogs les mieux classés et a soulevé une autre série de questions quant à savoir si Mullen a ce qu’il faut pour combler l’écart.

Ça a été ce genre d’année pour les Gators. Après avoir remporté la SEC East et fait peur à l’Alabama pendant l’année pandémique, la Floride figure parmi les plus gros flops de la subdivision Football Bowl.

Alors que le calendrier devient beaucoup plus facile à partir d’ici – Caroline du Sud, Samford, Missouri et Florida State – ne laissez pas une saison régulière de huit victoires distraire de ce qui est vraiment en jeu : la Floride est une équipe et un programme qui vont dans la mauvaise direction.

L’entraîneur-chef de la Floride, Dan Mullen, réagit après avoir salué l’entraîneur-chef de la Géorgie, Kirby Smart, à la suite de la défaite 34-7 des Gators au TIAA Bank Field.

Les Gators sont parmi les plus grands gagnants et perdants de samedi :

GAGNANTS

État du Michigan

En baisse de 16 points au troisième quart et avec une saison magique au bord du gouffre, Michigan State a dominé le Michigan 23-3 dans les 19 dernières minutes pour devenir la seule équipe invaincue du Big Ten. La star était le porteur de ballon Kenneth Walker III, qui a couru pour 197 verges et cinq scores – le plus que le Michigan ait jamais permis à un seul joueur. Walker devrait être au sommet ou près du sommet de chaque liste de surveillance du trophée Heisman.

Regarder vers l’avant: Le titre Big Ten traverse les États du Michigan et de l’Ohio – pour l’instant

Miami (Floride)

L’histoire continue

Les Hurricanes ont bouleversé Pittsburgh 38-34 et ont remporté des matchs consécutifs contre des équipes classées pour redresser le navire avant une grande liste de matchs en novembre. Un facteur qui reflète bien l’entraîneur en difficulté Manny Diaz est l’effort des Hurricanes, qui n’a pas faibli au milieu d’une très mauvaise première moitié de saison. Cette série de victoires solides a été soulignée par un virage vedette du jeune quart-arrière Tyler Van Dyke, qui a lancé pour 426 verges et trois scores pour battre Kenny Pickett.

État du Kansas

Tout comme Miami, les Wildcats ont inversé une série troublante de pertes laides avec deux victoires consécutives dans le Big 12. Le dernier, 31-12 contre TCU, a été marqué par une autre performance toutes conférences du porteur de ballon Deuce Vaughn, qui a couru pour 109 verges et deux scores avec 49 autres verges de réception. Kansas State a maintenant une fiche de 5-3 et un verrou virtuel pour atteindre l’éligibilité au bowl pour la deuxième fois sous la direction de l’entraîneur Chris Klieman.

Minnesota

Mis de côté après la défaite du mois dernier contre Bowling Green – et oui, c’était une perte horrible – le Minnesota occupe maintenant la première place du Big Ten West après une victoire de 41-14 contre Northwestern. Cela fait quatre victoires consécutives pour les Golden Gophers avec deux matchs énormes à venir en novembre: Iowa le 13 novembre et Wisconsin le 27 novembre.

PERDANTS

Michigan

Il n’y a toujours pas de moment de signature pour Jim Harbaugh, qui a réussi à créer un programme qui ne bat personne mais qui ne peut pas remporter de victoires significatives dans les plus gros matchs du calendrier du Michigan. La défaite contre MSU fait chuter Harbaugh à 3-9 dans les matchs de rivalité contre les Spartans et l’Ohio State et à 2-13 dans les matchs contre les 10 premiers. Dans les matchs contre tout le monde, le record de Harbaugh est de 54-10.

L’équipe du Michigan de Jim Harbaugh a raté une autre occasion d’écrire une victoire décisive.

État de l’Iowa

Perdre 38-31 contre la Virginie-Occidentale est épouvantable pour une longue liste de raisons, à commencer par le fait que tomber sur la route d’une équipe près du bas du classement des Big 12 élimine essentiellement les Cyclones de la discorde pour le match de championnat de la conférence. Dans un sens plus large, ce n’est que le dernier revers pour une équipe une fois choisie pour disputer les éliminatoires. Au lieu de cela, Iowa State est la plus grande déception du Big 12.

Iowa

L’Iowa a flirté avec le désastre lors de son départ 6-0, lorsque des échecs constants en attaque ont été masqués par le jeu d’une défense d’élite. Mais aussi mauvais que les Hawkeyes aient perdu contre Purdue le 16 octobre, cette performance n’avait rien sur l’œuf pondu lors de la défaite 27-7 de samedi contre le Wisconsin. Les Badgers ont limité l’Iowa à 156 verges offensives, dont 24 verges en 30 courses; a forcé trois échappés qui ont changé la donne pour prendre une avance de 20-0 à la mi-temps; et n’a abandonné que deux conversions de tiers en 13 tentatives.

Texas

Qu’ont en commun les pertes contre l’Oklahoma, l’État de l’Oklahoma et Baylor ? Au-delà du fait que chaque défaite a été subie par un adversaire classé et que chacune a fait chuter le Texas dans le classement des puissances dans le Big 12, les pertes sont liées par ceci : à chaque match, le Texas détenait une avance à deux chiffres en seconde mi-temps mais a quand même réussi à pour le donner. En hausse de 21 points contre les Sooners et de 11 points contre les Cowboys, les Longhorns ont mené Baylor 21-10 au troisième quart.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY : Gagnants et perdants de la semaine 9 du football universitaire : Floride, Michigan, Texas