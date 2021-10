La Floride ‘Groveland Four’ pourrait voir les condamnations de l’ère Jim Crow annulées après que les procureurs ont déposé une requête

La Floride pourrait être sur le point de réparer une injustice raciale vieille de plusieurs décennies à l’époque de Jim Crow, qui a vu quatre jeunes hommes noirs faussement accusés d’avoir violé une adolescente blanche.

Cette semaine, les procureurs de l’État ont déposé une requête pour disculper les Groveland Four – Charles Greenlee, Walter Irvin, Samuel Shepherd et Ernest Thomas – et rejeter leurs condamnations. Aucun des hommes n’est vivant.

Le gouverneur Ron DeSantis a gracié les quatre en 2019 et la législature de l’État en 2017 a officiellement présenté ses excuses à leurs familles, qui ont longtemps été considérées comme l’un des symboles du racisme et de l’erreur judiciaire dans le sud de Jim Crow.

Les quatre de Groveland : Charles Greenlee, Walter Irvin, Samuel Shepherd et Ernest Thomas. Affirmant qu’ils se sont vu refuser leurs droits fondamentaux, le procureur local Bill Gladson a déposé une requête pour blanchir les noms des quatre hommes qui ont été accusés à tort d’avoir violé une femme blanche il y a plus de sept décennies dans ce qui est considéré comme l’une des plus grandes erreurs judiciaires de Jim. Floride de l’ère Crow. (KTTV via le Centre d’histoire régionale du comté d’Orange)

Pam Bondi, l’ancienne procureure générale de l’État, a demandé aux autorités d’examiner l’affaire pendant son mandat. Dans une déclaration fournie à Fox News par l’America First Policy Institute, une société de recherche non partisane où elle est coprésidente du Center for Law and Justice du groupe, Bondi a déclaré qu’elle voulait réparer le tort commis contre les hommes, peu importe combien de temps il y a eu cela s’est produit.

« Je suis très reconnaissante au commissaire du Florida Department of Law Enforcement (FDLE) Rick Swearingen, ainsi qu’aux formidables hommes et femmes du FDLE, d’avoir écouté ma demande initiale d’enquêter sur cette injustice d’il y a sept décennies », a-t-elle déclaré. « Je remercie également Dieu chaque jour de vivre aux États-Unis, où non seulement nous reconnaissons et corrigeons les violations des générations précédentes, mais aussi où nous cherchons à établir une Union plus parfaite, tout comme nos ancêtres l’ont fait. »

Les quatre hommes ont été accusés d’avoir agressé un homme puis d’avoir violé sa femme, Norma Padgett, 17 ans.

Thomas a été tué par des individus blancs dirigés par le shérif du comté de Lake Willis McCall après l’accusation de viol, selon les historiens. Les trois autres ont avoué après avoir été battus et ont été condamnés par un jury entièrement blanc.

Les proches des Groveland Four, de gauche à droite, Vivian Shepherd, nièce de Sam Shepherd, Gerald Threat, neveu de Walter Irvin ; Carol Greenlee, fille de Charles Greenlee, se rassemble au monument qui vient d’être dévoilé devant le palais de justice du comté d’Old Lake à Tavares, en Floride, le 21 février 2020. (Joe Burbank/Orlando Sentinel via AP)

Greenlee, 16 ans à l’époque, a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Shepherd et Irvin ont été condamnés à mort. Ils ont tous deux été abattus plus tard après que les autorités ont affirmé que le couple avait été menotté et avait tenté de s’échapper alors qu’il était transporté vers un nouveau procès ordonné par la Cour suprême des États-Unis, a rapporté l’affilié de Fox WOFL-TV.

Shepherd est décédé et Irvin a ensuite été condamné dans le cadre de la nouvelle procédure judiciaire. Sa peine a ensuite été commuée en prison à vie et il a été libéré sur parole en 1968. Greenlee a été libéré de prison dans les années 1960 et est décédé en 2012.

Ensuite, le procureur général de la Floride, Pam Bondi, assiste à un rassemblement avec le candidat du gouverneur de la Floride, le représentant Ron DeSantis, R-Fla., et d’autres candidats du GOP au bureau du Parti républicain du comté de Hillsborough à Tampa. (Photo de Tom Williams/CQ Roll Call)

La requête sera soumise à la Cour de circuit du comté de Lake. Un mémorial a été dédié aux hommes du comté de Lake l’année dernière.