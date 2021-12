La Floride perd contre le Texas Southern sans victoire à domicile

Perdre à la maison n’est jamais amusant. Perdre à domicile contre une équipe non classée en tant qu’équipe classée est moins amusant. Perdre à domicile contre une équipe non classée en tant qu’équipe classée alors que vous étiez favorisé de 22,5 points ? Absolument dévastateur.

C’est aussi ce que les Gators de Floride n ° 20 ont fait lundi soir, s’inclinant contre le Texas Southern, auparavant sans victoire, 69-54. Oui, tu l’as bien lu. Ils ont non seulement perdu, mais ont perdu par 15. Ce n’était pas vraiment serré à aucun moment car les Tigers ont pris une avance de 10 points à la mi-temps.

Texas Southern a pris les devants à 16-15 avec 11:30 à jouer en première mi-temps sur un sauteur de PJ Harvey, et ils n’ont jamais regardé en arrière. La Floride est revenue à un chiffre à 17:34 de la seconde moitié, mais le déficit est rapidement revenu à 11 avec un trois des Tigers.

Selon Tipico Sportsbook, la ligne d’argent était de -5000 pour les Gators, qui ont déjà remporté des victoires sur Florida State et Ohio State cette saison. Les Tigers n’ont qu’une seule victoire, mais c’est une victoire mémorable.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).