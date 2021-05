La Floride poursuivie pour la loi de «suppression des électeurs» signée Ron DeSantis ⋆ .

Florida Gov. Ron DeSantis a bouleversé les défenseurs de la liberté de la presse jeudi matin en accordant un accès exclusif à la signature d’un projet de loi de vote controversé à Fox News. le Donald TrumpLe républicain loyaliste a également mis en colère une demi-douzaine de groupes de défense des droits civiques et d’électeurs individuels qui ont immédiatement poursuivi l’État pour ce qu’ils appellent un «projet de loi de suppression des électeurs».

La législation omnibus radicale, connue sous le nom de SB 90, augmente les exigences d’identification des électeurs, interdit l’envoi de masse et la collecte des bulletins de vote, et diminue la disponibilité des boîtes de dépôt. DeSantis aurait refusé l’accès de la presse à tout sauf au géant des médias conservateur Fox News lors de la signature du projet de loi ce matin.

Soutenu par l’avocat du Parti démocrate Marc Elias, la Ligue des femmes électrices de Floride, le Black Voters Matter Fund, l’Alliance de Floride pour les Américains retraités et trois électeurs ont déposé une plainte qualifiant la nouvelle loi de réponse républicaine à un taux de participation sans précédent l’année dernière et au «dangereux mensonge» de Trump sur la fraude électorale.

«Les législateurs républicains ont adopté le projet de loi malgré une forte objection non seulement des électeurs et des groupes de défense des droits civiques, mais aussi des superviseurs eux-mêmes», indique la plainte.

«Ces objections étaient bien fondées: SB 90 est un projet de loi qui prétend résoudre des problèmes qui n’existent pas, répond à un mensonge dangereux sur les élections de 2020 qui menace nos valeurs démocratiques les plus fondamentales, et, en fin de compte, rend plus difficile à voter sans justification adéquate pour le faire », poursuit-il.

Écrivant que la loi «n’empêche pas tous les électeurs de Floride de la même manière», les groupes de défense des droits affirment que la nouvelle loi a été «conçue et fonctionnera pour rendre plus difficile la participation de certains types d’électeurs aux élections de l’État, y compris les électeurs qui souhaitent généralement voter avec un vote par correspondance et les électeurs qui ont historiquement dû surmonter des obstacles importants pour atteindre les urnes, comme les électeurs seniors de Floride, les plus jeunes électeurs et les électeurs minoritaires.

La loi interdit en fait aux tiers d’aider les électeurs à retourner leurs bulletins de vote par correspondance. La droite politique qualifie cette pratique de récolte de bulletins de vote; ses partisans le décrivent comme une collecte de bulletins de vote.

Le Brennan Centre, un groupe juridique à but non lucratif et non partisan qui étudie régulièrement les questions liées aux élections, a décrit la panique entourant l’aide aux électeurs comme motivée par des mythes sur la fraude électorale.

SB 90 oblige également les électeurs à «redemander» plus régulièrement les bulletins de vote, empêche toute personne autre que les agents électoraux de fournir de la nourriture ou de l’eau aux électeurs qui attendent en ligne, et oblige les organisations d’enregistrement des électeurs «à réciter un ‘avertissement’ trompeur et mandaté par le gouvernement selon lequel a l’intention et aura pour effet de décourager les Floridiens de s’inscrire pour voter auprès de telles organisations », indique la plainte.

La pratique consistant à fournir de la nourriture et des boissons aux électeurs est communément appelée «réchauffement de la ligne».

Décrivant cette dernière disposition comme «l’avertissement d’enregistrement trompeur», le procès demande à un juge fédéral de le bloquer comme un discours politique contraint en violation du premier amendement de la Constitution américaine.

Les groupes sollicitent également des décisions qualifiant les restrictions de boîte de dépôt, les interdictions de réchauffement de ligne, l’exigence de répétition de vote par courrier et l’interdiction de l’assistance aux électeurs comme un fardeau excessif pour le droit de vote.

La plainte à cinq chefs d’accusation fonde également d’autres défis sur des motifs de liberté d’expression et d’association.

Secrétaire d’État de Floride Laurel M. Lee est le principal défendeur des dizaines de fonctionnaires des États et des comtés poursuivis. DeSantis lui-même n’est pas partie au procès.

Un représentant du procureur général de la Floride Ashley Moody, qui est un autre défendeur, n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de Law & Crime demandant des commentaires.

Lisez le procès ci-dessous:

[image via Fox News screengrab]

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]