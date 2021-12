L’État de Floride prend des mesures contre le pays communiste de Chine et « a réveillé les entreprises » opérant dans l’État, a déclaré le gouverneur Ron DeSantis.

L’État enquêtera sur ses participations dans des entreprises chinoises et « reprendra le contrôle du vote par procuration de ses actionnaires auprès de fonds d’investissement fous d’idéologie », a déclaré le gouverneur.

DeSantis a fait cette annonce après avoir tenu une réunion avec deux autres administrateurs du Conseil d’administration de l’État, le directeur financier de Floride Jimmy Patronis et le procureur général Ashley Moody. Tous trois composent le conseil d’administration et exercent une surveillance ultime sur la SBA, ses deux principaux responsables et plus de 200 professionnels des investissements et du personnel de soutien administratif.

Les trois administrateurs ont voté pour apporter plusieurs changements de politique importants ayant une incidence sur la façon dont la SBA investit le produit du plan d’investissement du système de retraite de l’État et plus de 30 fonds que la SBA est chargée de superviser en vertu de la loi de l’État.

Le gouverneur, Patronis et Moody ont voté pour révoquer tous les pouvoirs de vote par procuration qui avaient été précédemment accordés aux gestionnaires de fonds externes, précisant que tous les gestionnaires de fonds devraient agir uniquement dans l’intérêt financier des fonds de l’État. Ils ont également annoncé qu’ils mèneraient une enquête sur tous les investissements du système de retraite de la Floride afin de déterminer le nombre d’actifs que la Floride possède dans les entreprises chinoises.

« Si vous regardez comment ces grandes entreprises se comportent face à la désapprobation chinoise, elles censurent ce que le PCC leur dit de censurer et nous voyons des excuses rampantes », a déclaré DeSantis. « Revenez en arrière d’une génération, et l’idée des élites américaines était : ‘Si nous permettons à la Chine d’entrer dans l’OMC et leur accordons le statut de nation la plus favorisée, cela rendra la Chine plus semblable à nous.’ Cette expérience a échoué et elle a mis en danger la sécurité nationale et économique de notre nation.

Lorsque la législature reviendra en janvier, il souhaite qu’ils apportent des modifications législatives pour empêcher l’État d’utiliser l’argent des contribuables pour investir en Chine et pour rechercher des moyens de créer des emplois en Floride au lieu de fabriquer des produits en Chine.

« Je pense également que notre pays dans son ensemble, mais certainement la Floride, aimerait voir plus de production et de fabrication relocalisées et nous serions un endroit idéal pour le faire », a déclaré DeSantis.

Le bureau du gouverneur a déclaré que la Floride « reprenant le contrôle du vote par procuration du fonds de pension de l’État auprès des gestionnaires de fonds extérieurs qui peuvent poursuivre des idéologies sociales incompatibles avec les valeurs de l’État ou les intérêts financiers des investissements de l’État, et en déterminant l’exposition de l’État aux investissements chinois, « La base fiscale de la Floride sera renforcée.

Le vote des administrateurs envoie également un message « à ceux des entreprises américaines qui soutiennent un régime génocidaire, autoritaire et impérialiste qu’ils ne le feront pas avec l’argent des Floridiens », a ajouté le gouverneur.

« Pendant bien trop longtemps, le régime communiste en Chine a tenté d’infiltrer nos institutions financières et éducatives », a déclaré le lieutenant-gouverneur Jeanette Nuñez dans un communiqué applaudissant les décisions des administrateurs, qui, selon elle, » freineront les investissements de la Chine dans les industries essentielles à notre sécurité nationale et protéger les Floridiens des dangers posés par le Parti communiste chinois. »

Patronis a déclaré : « Une triste réalité est que trop de dirigeants fédéraux sont absents depuis trop longtemps lorsqu’il s’agit de demander des comptes à la Chine. Alors que les Américains obtenaient nos produits bon marché, le gouvernement chinois ne respectait pas les règles en matière de propriété intellectuelle ou de commerce. Pendant ce temps, ils ont été occupés à acheter de l’influence à Hollywood et à Washington. Malheureusement, entre COVID et les problèmes de chaîne d’approvisionnement, nous avons vu à quel point notre pays est devenu dépendant de la Chine. »

Il a ajouté que limiter l’exposition de l’État à la Chine était « non seulement bon pour notre pays, mais c’est la chose financièrement prudente à faire pour notre État ».

Moody a déclaré : « Le contrôle et l’influence du gouvernement chinois sur les entreprises opérant en Chine devraient être une source de préoccupation pour quiconque y investit. En tant que fiduciaires, nous devons comprendre ces risques et nous assurer qu’ils sont évalués par le Florida Retirement System. »

Les votes pris par les administrateurs s’appuient sur des actions antérieures prises plus tôt cette année par le gouverneur « pour lutter contre l’idéologie d’entreprise réveillée et l’influence étrangère malveillante ».

En août, DeSantis a placé la société mère de Ben & Jerry’s Unilever sur la liste des entreprises contrôlées de l’État qui boycottent Israël après avoir annoncé qu’elle retirerait ses produits et interdirait la vente de ses glaces en Judée-Samarie.

En juin, le gouverneur a signé une loi pour protéger les établissements d’enseignement supérieur et le gouvernement de Floride contre l’influence étrangère et pour lutter contre l’espionnage étranger. La législature a adopté un projet de loi, qui est désormais une loi, visant à renforcer les exigences de vérification et de divulgation des connexions financières étrangères pour les entités cherchant des subventions ou des contrats financés par les contribuables auprès d’agences d’État ou de subdivisions politiques.

La loi exige également un examen plus minutieux des demandeurs de subventions de recherche, des candidats étrangers à des postes de recherche, des voyages ou des activités à l’étranger des employés des principales institutions de recherche, ainsi que des exigences de divulgation des dons étrangers. Les universités et les collèges doivent désormais divulguer les dons et subventions étrangers de 50 000 $ ou plus à l’État, et les agences de l’État et les subdivisions politiques doivent déclarer les dons et subventions étrangers de 50 000 $ ou plus à l’État, conformément à la loi.

L’État de Floride et les entités publiques de l’État sont également interdits de conclure des accords avec sept pays préoccupants, dont la Russie, la RPC, Cuba, la Corée du Nord, l’Iran, la Syrie et le Venezuela, selon la loi.

Une autre nouvelle loi a fait du vol et du trafic de secrets commerciaux un crime au troisième degré, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Les personnes qui tentent de vendre des secrets commerciaux volés seront passibles d’un crime au deuxième degré, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison, entre autres dispositions.