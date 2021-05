La Floride prévoit une loi pour interdire aux médias sociaux de faire taire les politiciens

05/03/2021 à 09:50 CEST

SPORT.es

Les deux chambres de la législature de Floride ont adopté un nouveau projet de loi controversé qui empêcher les entreprises technologiques de faire taire les politiciens. Le projet de loi doit maintenant être signé par l’allié de Trump, Gouverneur Ron DeSantis. La législation permet aux plates-formes de suspendre des comptes, mais seulement pendant 14 jours, et pourrait infliger des amendes allant jusqu’à 250000 $ par jour pour avoir enfreint la loi.

NetChoice, un groupe qui promeut la liberté d’expression sur Internet, a témoigné contre la législation le mois dernier. Donald Trump a été annulé par Twitter et suspendu par Facebook et YouTube après les émeutes meurtrières du Capitole en janvier. Depuis qu’il a quitté ses fonctions, Donald Trump a passé une grande partie de son temps en Floride et serait proche de DeSantis, ainsi que d’autres républicains de haut rang de la Floride.

Cependant, les critiques disent que la loi pourrait avoir des conséquences inattendues. Le mois dernier, Steve DelBianco, PDG de NetChoice, a déclaré lors de son témoignage contre le projet de loi: “Imaginez si le gouvernement exigeait qu’une église autorise les commentaires créés par les utilisateurs ou les publicités de tiers faisant la promotion de l’avortement sur sa page de médias sociaux.”.