La Floride promet une prise en charge prochaine de la fonction d’identification d’Apple Wallet

Le mois dernier, Apple a révélé quels États américains seraient les premiers à prendre en charge Wallet’s ID, l’une des fonctionnalités qui arrivaient avec iOS 15. Désormais, la Floride pourrait être un autre État à intégrer les identifiants de ses citoyens au portefeuille Apple.

Tel que rapporté par Florida Politics (via MacRumors), les Floridiens pourront télécharger leur permis de conduire numérique à partir du mois prochain, selon le Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles.

À partir de maintenant, il sera disponible via l’application Florida Smart-ID, qui sera également disponible à la mi-novembre sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Bien qu’il ait fallu près de sept ans à l’État pour avoir une identification numérique, il ne faudra probablement pas autant de temps pour une prise en charge complète d’Apple Wallet. Florida Politics écrit :

De plus, il [FLHSMV motorist modernization director Terrence Samuel] a déclaré que le département travaillait avec Apple pour rendre le système également disponible sur Apple Wallet. La Floride a été exclue d’une liste récente d’États avec lesquels Apple s’associe pour les identifiants numériques Wallet… Samuel a été surpris que l’État ne figure pas sur la liste, mais le département a maintenant échangé des informations avec Apple dans l’espoir d’être ajouté à la liste des partenaires .

Le rapport indique également que l’application est prête pour « les contrôles routiers des forces de l’ordre, les contrôles d’âge et les notifications des clients du département ». À l’avenir, il sera utilisé pour la location de voitures, le vote, la sécurité des aéroports, le covoiturage, etc.

À l’heure actuelle, l’Arizona, le Connecticut, la Géorgie, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah collaborent avec Apple pour prendre en charge la fonction d’identification d’Apple Wallet. Récemment, la vice-présidente d’Apple Pay et d’Apple Wallet, Jennifer Bailey, a déclaré qu’Apple était « déjà en discussion avec de nombreux autres États ».

L’ajout des permis de conduire et des identifiants d’État à Apple Wallet est une étape importante dans notre vision de remplacer le portefeuille physique par un portefeuille mobile sécurisé et facile à utiliser », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple pour Apple Pay et Apple Wallet. «Nous sommes ravis que la TSA et tant d’États soient déjà à bord pour aider à donner vie aux voyageurs à travers le pays en utilisant uniquement leur iPhone et leur Apple Watch, et nous sommes déjà en pourparlers avec de nombreux autres États alors que nous travaillons à offrir cela à l’échelle nationale à l’avenir.

Au fur et à mesure que ces États et d’autres commenceront à prendre en charge Apple Wallet, nous vous tiendrons informés.

