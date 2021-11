La Floride signale le plus faible nombre de cas quotidiens de coronavirus par habitant dans le pays

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Floride signale le plus faible nombre de cas de coronavirus par habitant dans le pays après que le gouverneur Ron DeSantis a été largement critiqué par les médias pour sa gestion du virus.

Le Sunshine State a signalé une moyenne quotidienne de 1 393 cas de coronavirus vendredi, six pour 100 000, ce qui représente une baisse de 2% au cours des deux dernières semaines.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis accueille les Fox Nation Patriot Awards dans l’État ensoleillé

FLASHBACK: BIDEN A SUGGÉRÉ L’INTERDICTION DE VOYAGE CONTRE LE CORONAVIRUS DE TRUMP ÉTAIT «XÉNOPHOBE»

DeSantis a été critiqué par les critiques des médias depuis le début de la pandémie pour son opposition aux mandats de masque et de vaccin imposés par le gouvernement. En 2020, DeSantis a été accusé par un politicien démocrate de s’être lancé dans une « folie meurtrière » pour s’être opposé aux mandats de masques et un titre de Vanity Fair de septembre de cette année qualifiait le gouverneur d’« ange de la mort ».

Dans le même temps, la Floride a signalé le plus faible nombre de nouveaux cas par habitant dans le pays, les cas de coronavirus augmentent dans de nombreux États où des ordonnances de verrouillage strictes ont été émises par les gouverneurs démocrates.

Le Michigan, où le gouverneur démocrate Gretchen Whitmer a imposé certaines des restrictions les plus controversées du pays au plus fort de la pandémie, est en tête du pays pour le nombre de cas quotidiens de coronavirus par habitant.

Un médecin fait une injection pour fabriquer un anticorps contre le coronavirus

L’INTERDICTION DE VOYAGE DE BIDEN EN AFRIQUE DU SUD A ANNONCÉ DES HEURES APRES FAUCI A DIT QUE LA MAISON BLANCHE N’EN SAIT PAS ASSEZ POUR METTRE EN UVRE L’INTERDICTION

New York signale une moyenne quotidienne de 6 666 cas, soit 34 pour 100 000.

L’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, un démocrate qui a démissionné en disgrâce plus tôt cette année, a été largement salué par les médias pour sa gestion du coronavirus et a même reçu un Emmy Award.

« Cela montre une fois de plus le succès des politiques basées sur la science et les données du gouverneur DeSantis », a déclaré à Fox News Digital l’attachée de presse de DeSantis, Christina Pushaw, à propos du nombre de cas en Floride. « Il a toujours pris des décisions sur la base des données et cela s’est poursuivi même pendant la poussée de Delta cet été.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis prend la parole lors d’une conférence de presse, le jeudi 16 septembre 2021, au Broward Health Medical Center de Fort Lauderdale, en Floride. L’État de Floride poursuit l’administration Biden pour son mandat de vaccin contre les coronavirus pour les entrepreneurs fédéraux. Le procès a été annoncé jeudi 28 octobre 2021 par le gouverneur DeSantis et a ouvert un nouveau champ de bataille entre le gouverneur républicain et la Maison Blanche. (AP Photo/Wilfredo Lee, dossier)

« Il a ouvert les 25 sites d’anticorps monoclonaux soutenus par l’État et a fourni ce traitement gratuitement dans tout l’État à plus de 150 000 Floridiens, a sauvé des milliers de vies, et cela s’est produit à partir d’août », a ajouté Pushaw. « Depuis lors, nos cas ont diminué de plus de 95% sans aucune restriction à la liberté des personnes. »

Pushaw a déclaré qu’elle « espère » que les États comme le Michigan et le Minnesota qui connaissent une augmentation du nombre de cas « apprendront de l’expérience de la Floride » et promouvront des traitements qui fonctionnent par opposition aux blocages que « nous avons vu maintes et maintes fois » ne le font pas.