La Floride signale un niveau record de cas de COVID, les navires de croisière réapparaissent en tant que points chauds de l’épidémie

La Floride, un État qui a maintenu de faibles taux d’infection au COVID-19 sans ordonnance stricte de masque et de verrouillage, a désormais le plus haut niveau de cas de virus depuis le début de la pandémie.

Vendredi, la Floride a enregistré 31 758 nouveaux cas de COVID, battant un record pour le plus grand nombre en une seule journée depuis le début de la pandémie aux États-Unis en mars 2020, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention examinées par l’Associated Press.

Le nouveau record, comme ceux d’autres États, est en grande partie le résultat de la variante omicron hautement contagieuse du virus.

Le précédent record d’une journée s’est produit en août, au plus fort de la vague de variante delta en Floride, lorsque 27 802 cas ont été signalés, rapporte également le service de presse.

Malgré l’augmentation du nombre de cas, le nombre d’hospitalisations liées au virus dans la plupart des régions du comté reste relativement faible.

Au même moment, en Floride, un nombre non divulgué de passagers et d’équipage à bord de la croisière Carnival Freedom a contracté le virus, de sorte que le navire s’est vu refuser l’entrée à Bonaire et à Aruba, a déclaré Carnival.

L’épidémie était la troisième cette semaine impliquant des navires de croisière exploités par Carnival et Royal Caribbean au départ de Miami et de Fort Lauderdale.

Lors de la dernière épidémie, le navire compte 2 497 passagers et 1 112 membres d’équipage et devait retourner à Miami dimanche après une croisière de 8 jours, également selon l’Associated Press.

Carnival dit que les passagers devaient être vaccinés et ont été testés avant de partir samedi, selon Carnival.

Les navires de croisière ont été durement touchés au début de la pandémie et ont été contraints de fermer temporairement leurs opérations. Certains ont été contraints de rester temporairement en mer jusqu’à ce que les représentants de l’État puissent trouver des moyens de faire descendre les passagers et l’équipage malades du navire et de les rendre dans des installations médicales.

Lien source