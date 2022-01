La flotte de Vistara comprend 50 avions ; 12 avions ajoutés au cours des 21 derniers mois

En plus de cela, Vistara a déclaré avoir transporté 30 millions de passagers depuis son lancement le 9 janvier 2015 sur les marchés nationaux et étrangers, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

Le transporteur à service complet Vistara, qui a achevé sept ans d’exploitation le 9 janvier, a déclaré lundi que sa flotte avait franchi 50 avions et plus de 12 avions ajoutés au cours des 21 derniers mois seulement malgré les défis de la pandémie. En plus de cela, Vistara a déclaré avoir transporté 30 millions de passagers depuis son lancement le 9 janvier 2015 sur les marchés nationaux et étrangers, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

La compagnie aérienne basée à Delhi, qui est une coentreprise à 51:49 entre le conglomérat indien Tata Group et le transporteur d’Asie du Sud-Est Singapore Airlines, a commencé à voler sur des routes internationales à partir d’août 2019. Même si Vistara a navigué dans les pires conditions de l’industrie de l’aviation. -jamais de crise COVID-19, il a continué de croître de manière mesurée vers sa vision et ses plans à long terme, augmentant sa flotte de plus de 25% depuis avril 2020, pour avoir 51 avions à ce jour, a-t-il déclaré.

La flotte de Vistara comprend des Airbus A320, A320neo, A321neo, Boeing 737 et B787. Vistara a également considérablement développé son réseau mondial pour inclure sept nouvelles destinations en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, ajoute le communiqué.

Selon la compagnie aérienne, sa part de marché a enregistré une croissance de 3,3 points de pourcentage depuis juillet 2020, passant de 4,2 % en juillet 2020 à 7,5 % en novembre 2021. en Inde croyait qu’il n’y avait pas de place pour une autre compagnie aérienne à service complet, et pourtant, en un laps de temps remarquablement court, elle est devenue « la meilleure compagnie aérienne d’Inde ». Chez Vistara, nous sommes tous très reconnaissants envers nos clients, partenaires et actionnaires qui ont soutenu ce rêve de construire une compagnie aérienne de classe mondiale dont l’Inde peut être fière », a déclaré Vinod Kannan, PDG de Vistara, qui a pris les rênes de la compagnie aérienne de Leslie Thng le 1er janvier de cette année.

Thng, qui a dirigé Vistara pendant plus de quatre ans en tant que deuxième PDG, est retourné à Singapour pour occuper un poste de direction chez Singapore Airlines. connectivité, service porte-à-porte, lits entièrement plats dans les avions Airbus A321neo et Boeing Dreamliner 787, entre autres.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.