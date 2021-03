La flûte silencieuse de Bruce Lee est en cours de développement en tant que série télévisée limitée ⋆ .

]]>]]>

Variety rapporte que le producteur hongkongais Jason Kothari (Injecté de sang) a acquis les droits de La flûte silencieuse, un projet co-écrit par Bruce Lee, et prévoit une adaptation de série télévisée avec John Fusco (Le bandit).

Basé sur une histoire conçue par Lee, l’écrivain oscarisé Stirling Silliphant et l’acteur oscarisé James Coburn, La flûte silencieuse «Se déroule dans un avenir dystopique après que l’humanité a souffert de pandémies, d’incendies et de guerres civiles, et où toutes les armes et tous les arts de combat sont interdits [and] suit un combattant brut qui surmonte de graves obstacles et des pertes pour atteindre l’illumination et devenir le meilleur combattant du monde.

Après la mort prématurée de Lee, le scénario a été complété par Silliphant et Stanley Mann produit pour le grand écran en 1978. Cercle de fer, David Carradine assumant le rôle initialement destiné à Lee.

«Bien qu’elle soit restée intacte pendant un demi-siècle, La flûte silencieuse transmet des thèmes révolutionnaires pour aujourd’hui, et mon ambition est de rendre justice à la vision cinématographique puissante et inspirante de l’icône mondiale », a déclaré Kothari. «Ayant étudié de près sa vie et sa carrière, je m’engage à réunir les meilleurs talents du monde pour créer ‘The Silent Flute’ pour des millions de fans de Lee et l’honorer.

«Ce que Bruce a écrit, avec Sterling Silliphant et mon défunt ami James Coburn, était en avance sur son temps et transcende le drame d’action de manière profonde et provocante», a ajouté Fusco, qui est lui-même un artiste martial ceinture noire et a étudié le Jeet Kune Do de Lee. , « Ce que nous espérons faire, c’est ouvrir la toile de son monde de l’histoire et honorer sa vision de la manière passionnante que le récit épique de forme longue peut faire aujourd’hui. »

