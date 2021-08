La Fnac hunde el precio por un Chromecast: ahora sólo 35€

Lo cierto es que el dispositivo no puede ser más fácil de utilizar, para ello, simplemente tenemos que conectarlo a nuestro televisor a través de un puerto HDMI et télécharger l’application Google Home en nuestro teléfono. A continuación, nos aseguramos que tenemos el móvil, o también la tablet nos vale, conectados a la WiFi que queremos utilizar pour la configuration du Chromecast et pour la dernière fois, ouvre l’application de Google et le dispositif pour la configuration. Ahí simplemente tendremos que seguir los pasos que se nos indican y habremos configurado nuestro Chromecast en poco más de un par de minutos de la manera más fácil.

Todo el contenido del móvil a la tele con un toque

A partir de ese instante, vamos a poder enviar cualquier contenido que tengamos o estemos reproduciendo en el móvil a la pantalla de nuestro televisor. Es decir, podrás olvidarte de ver tu serie favorita en la pequeña pantalla del móvil o tener que estar sujetando la tablet mientras estás viendo cualquier contenido. Un simple toque y lo estaremos viendo en nuestra tele con total comodidad. También es posible enviar cualquier contenido, por lo que podremos navegar por Internet o enviar a la tele las fotos de nuestras últimas vacaciones cuando no reunimos con amigos o familiares.

Les dimensions du fils Google Chromecast 3 16,2 cm de largo contando el cable con el puerto HDMI, mientras que lo que es el propio dispositivo tiene una forma redondeada de 5,1 cm de diamètre y un grosor es de tan solo 1,38cm. Ofrece una resolución de hasta 1080p, es compatible avec tous les appareils Wi-Fi 802.11ac et les adaptateurs de port HDMI pour connecteur au téléviseur, tiene un port microUSB pour la voiture.

Chromcast 3 y regalo incluido en Fnac

El precio oficial para este reproducteur Google Chromecast 3 es de 39,90 euros, pero ahora es posible conseguirlo en oferta en Fnac a un precio de 34,99 euros. La oferta incluye envío gratis para los socios o la opción de recogida en tienda también sin coste adicional, por lo que si tienes una tienda Fnac cerca de casa o el trabajo, puedes consultar la disponibilidad y recogerlo allí.

Además, esta oferta incluye una promoción con tres meses de YouTube Premium de regalo. Una promoción válida hasta principios del año que viene, aunque si no queremos seguir con la suscripción, debemos cancelarla antes de que se renueve automáticamente.