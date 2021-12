La foi, la famille et le football sont à la base de « American Underdog »

Brenda Warner n’aime pas le sport en général et n’aime pas le football en particulier.

C’est gênant, car elle est mariée à Kurt Warner, le quart-arrière du Temple de la renommée qui a guidé les Rams de St. Louis vers une victoire au Super Bowl en 2000 et qui a été nommé à deux reprises MVP de la ligue.

Les deux sont mariés depuis 24 ans, et l’histoire de leur amour et de leur relation est l’épine dorsale de « American Underdog », qui joue maintenant dans les théâtres.

Un prospect non repêché d’un collège non connu pour le football, Warner stockait des étagères dans une épicerie de l’Iowa avant de jouer au football d’arène et finalement de devenir célèbre dans la NFL. Le film se concentre sur la façon dont le couple a surmonté l’adversité de plusieurs manières.

« Je pense que ça va inspirer les gens ; Je pense que ça va encourager les gens », dit-il.

C’est l’aspect inspirant et réconfortant du film qui, selon lui, plaira au public, peu importe où il se trouve dans sa vie. Même les gens qui ne sont pas fans de football – comme sa femme – l’apprécieront, dit-il.

« American Underdog » est basé sur l’autobiographie de l’ancien quart-arrière et il a été producteur exécutif.

« C’est l’une de ces choses difficiles à dire : ‘Voici mon histoire, prenez-la et faites-en ce que vous voulez’ », dit-il. « Cela aurait été très difficile pour nous de lâcher prise. Je pense que nous sentons que nous avons vraiment la propriété de ce que ce film est devenu.

Le joueur de football est joué par Zachary Levi, qui est surtout connu pour la comédie de super-héros de DC « Shazam! » – un film que Warner a connu à travers ses enfants. Bien qu’il ait vu une partie du travail de Levi, Warner ne savait pas qui était l’acteur « en tant que personne ».

« Je pense que Zachary était phénoménal », dit-il. «Je pense que qui il est, ce qu’il est, est fidèle à mon essence. Et je pensais que dans le film, il avait mis le doigt sur la tête.

« Je suis vraiment content de Zachary Levi, non seulement de la façon dont il va représenter le film, mais aussi de la façon dont il va le représenter en dehors du théâtre. »

Brenda Warner est interprétée par Anna Paquin, lauréate d’un Oscar.

«Ce fut un tel honneur», dit Brenda. « C’était excitant de savoir qu’elle se souciait du personnage, elle voulait en savoir plus sur moi, elle lisait tout ce que j’avais écrit, elle regardait chaque interview, chaque discours que je prononçais. Nous FaceTimed. Elle me demandait pourquoi je crois ce que je crois. Elle le prenait au sérieux et voulait le faire correctement.

Kurt Warner est une personnalité publique et habitué à être sous les projecteurs, mais faire le film a été plus difficile pour sa femme car il révèle certains de ses moments les plus vulnérables.

Elle était une jeune mère divorcée de deux enfants et était sur des bons d’alimentation lorsqu’elle a rencontré Warner pour la première fois. Ses rêves d’être une carrière Marine s’est terminée par une décharge difficile après que son premier enfant a été définitivement handicapé dans un accident.

« J’ai beaucoup de murs, donc les laisser tomber et laisser quelqu’un écrire sur mon histoire et juste ces moments personnels, ce n’est pas normal », dit-elle. « Ce n’était pas facile. »

Elle dit qu’elle attend avec impatience que le film soit vu par les mères et les militaires.

Les Warner ont été impliqués dans le processus de réalisation du film dès le début. Leur contribution a contribué à rendre le film précis – jusqu’à un certain point, dit Kurt. Ils ont appris qu’une licence créative est nécessaire pour faire passer les points de manière efficace et efficiente. Ce qui est le plus important pour eux, c’est que l’essence et l’esprit de leur histoire soient capturés.

Même ainsi, il y avait certaines scènes filmées qu’ils auraient aimé voir incluses dans le produit final. Au début de l’histoire, Kurt veut attirer l’attention de Brenda avec sa danse country, mais il ne sait pas danser. Alors un ami et coéquipier lui apprend quelques mouvements. La scène s’est terminée sur le sol de la salle de montage.

Une autre scène omise que les Warner voulaient voir est survenue au début de leur relation, lorsque la mère de Kurt les a surpris en train de s’embrasser. Leurs yeux s’illuminent encore maintenant quand ils en parlent.

« C’était l’un de ces moments amusants lorsque vous traversez le processus [of dating], dit Brenda.

Zachary Levi dans le rôle de Kurt Warner dans « American Underdog: The Kurt Warner Story ».

(Michael Kubeisy/Lionsgate)

Aujourd’hui âgé de 50 ans, Kurt est toujours impliqué dans le football en tant qu’analyste pour le réseau NFL.

« Après tout ce temps, il était au ‘Monday Night Football’ et je reçois un texto disant: ‘Tu me manques, je t’aime, mais j’aime vraiment le football' », dit-elle. « Et j’ai pensé qu’après toutes ces années, c’est toujours sa passion. C’est ce qu’il aime faire.

L’un de leurs enfants joue au poste de receveur à Kansas State et un autre est quarterback au lycée de Phoenix, où ils vivent.

«Je leur ai appris tout ce que je sais», dit Brenda en riant. Pendant ce temps, son mari – avec une bague du Super Bowl et quelques prix MVP – entraîne les quarts-arrières du lycée de son fils.

« Ça ne doit pas être facile pour lui, hein ? » il dit. «Nous avons dit cela souvent, moi à cause de mes attentes et eux parce que, évidemment, il y a aussi des attentes extérieures à leur égard. Et ils se sont imposés des attentes internes à cause de ce que papa a accompli.

« Je n’envie pas leur position, mais en même temps j’aime les entraîner et essayer de les aider à poursuivre leur rêve de jouer au football. »

Les Warner ont sept enfants, allant de jumelles de 15 ans à un fils de 32 ans, aveugle et handicapé intellectuel.

« Nous avons réalisé que lorsqu’il a obtenu son diplôme d’études secondaires, il n’y avait pas beaucoup d’occasions de donner à des gens comme lui une vie bien remplie », dit Brenda à propos de son premier enfant. «Nous avons donc décidé de construire un établissement résidentiel à Phoenix qui compte actuellement 29 résidents – complètement plein, obtenant une liste d’attente.

« Maintenant, nous voulons l’emmener partout dans tous les États afin que d’autres parents puissent découvrir ce que c’est que de regarder leur fils ou leur fille ayant une déficience intellectuelle vivre une vie bien remplie. »

Le travail caritatif considérable des Warner découle de leur christianisme fervent, qui sous-tend tous les aspects de leur vie. C’est un thème qui court doucement tout au long du film, un phare tacite qui les guide.

« Vous devez savoir qu’il y a un plan pour votre vie », dit-elle. «Nous croyons en la foi, nous croyons que vous devez avoir foi en votre propre force et foi l’un en l’autre, votre relation pour survivre, quoi qu’il arrive.

«Et nous avons foi en une puissance supérieure qui a une raison pour nous d’être ici. Nous voulons juste comprendre ce que c’est et le remplir.

Neman est un écrivain pour le St. Louis Post-Dispatch.