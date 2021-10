La foire du livre de Leimert Park Village fête ses 14 ans – Areva Martin est ambassadrice

*Les Salon du livre de Leimert Park Village (LPVBF) est ravi d’annoncer l’avocat des droits civiques et la personnalité des médias Areva Martin comme ambassadeur du salon du livre 2021. Martin est l’auteur de Awakening: Mesdames, leadership et mensonges qui nous ont été racontés.

Dans son livre, Martin continue d’explorer les normes sociétales pour les rôles de genre dans l’environnement de travail moyen des États-Unis. Elle souhaite que ce livre soit le manuel de la femme qui travaille moyenne pour briser les rôles de genre générationnels obsolètes.

Avec une nouvelle émission du week-end sur KBLA Talk 1580 de Tavis Smiley, intitulée « Areva Martin Out Loud », Martin continue d’être l’une des principales voix du pays dans les médias, couvrant des sujets tels que le droit, la race, la politique, la culture pop, les célébrités et les dernières nouvelles. ! Elle a une façon unique de combiner son expertise juridique exceptionnelle avec sa passion pour la promotion de l’inclusion, de la diversité et de l’égalité dans TOUS les environnements !

« Nous sommes ravis d’avoir Areva comme ambassadeur de la Foire du livre de Leimert Park Village cette année », a déclaré Cynthia Exum, fondatrice et productrice exécutive de la LPVBF.

« Le travail d’Areva dans la communauté est louable, et c’est un modèle formidable qui donne l’exemple ! Exum a ajouté : « Nous considérons également Areva comme l’une des nôtres car elle a participé à la première foire du livre de Leimert Park Village en tant qu’auteur autopublié pour la première fois. C’est une personne incroyable et douée, et nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau en tant qu’ambassadrice du Salon du livre 2021 ! «

Pour le mois d’octobre, le 14e anniversaire de Leimert Park Village Book Fair (LPVBF) célébrera le Mois national du livre avec un événement virtuel spécial, mettant en vedette l’un des poètes américains les plus acclamés, Nikki Giovanni, le samedi 16 octobre 2021 à Los Angeles.

Areva Martin

Animée par Jasmine Sanders, co-animatrice du « DL Hughley Radio Show », le salon du livre virtuel se déroulera de 10 h à 17 h.

L’événement familial est basé au cœur de Leimert Park, qui est considéré comme le centre de la scène artistique/intellectuelle afro-américaine à Los Angeles. Pour la diffusion virtuelle, les amateurs de livres devront s’inscrire pour l’expérience en ligne. Pour plus d’informations, visitez www.leimertparkbookfair.com.

Elu l’un des cinq meilleurs festivals annuels du livre de LA », le LPVBF est devenu une tradition culturelle très attendue dans la communauté afro-américaine. Il offre aux auteurs l’occasion de promouvoir leurs travaux les plus récents ainsi que de rencontrer certains de leurs fans de près et personnellement.

Meilleures ventes, plaisirs de la foule et favoris des fans

L’événement virtuel comprend une gamme d’auteurs à succès du New York Times, des choix de club de lecture «Good Morning America», des plaisirs de la foule et des favoris des fans. Avec un événement virtuel, la Foire du livre de Leimert Park Village crée une expérience de diffusion littéraire, où grâce à la technologie, les fans peuvent interagir avec leurs auteurs préférés en appuyant simplement sur un bouton.

Avec Martin, Jason Mott, finaliste des National Book Awards, parlera de son best-seller du New York Times, Hell of a Book, qui a fait de nombreuses listes et choix de clubs de lecture, y compris « Good Morning », USA Today et Entertainment Weekly – pour n’en nommer que quelques-uns.

Victoria Christopher Murray, auteur du roman The Personal Librarian, co-écrit par Marie Benedict, un best-seller instantané du New York Times et choix du club de lecture « Good Morning America » ​​est un autre plaisir pour la foule.

C’est un roman remarquable sur la bibliothécaire personnelle de JP Morgan, Belle da Costa Greene, la femme noire américaine qui a été forcée de cacher sa véritable identité et de se faire passer pour blanche afin de laisser un héritage durable qui a enrichi notre nation.

De plus, Rob Kenner réfléchit à son travail, Le marathon ne s’arrête pas : la vie et l’époque de Nipsey Hussle, la première biographie approfondie de Nipsey Hussle, le magnat du hip-hop, artiste et activiste dont l’héritage transformateur a inspiré une génération avec ses paroles motivantes et son sens des affaires visionnaire. Pour l’amour de Nipsey, The Marathon Don’t Stop a également été classé dans la liste des meilleures ventes du New York Times.

En ce qui concerne les favoris des fans, l’auteur célèbre Yvonne Orji, une bande dessinée et actrice de stand-up, mieux connue sous le nom de BFF d’Issa Rae dans la série HBO, « Insecure » partage le secret pour vivre la vie de vos rêves dans son nouveau livre, Bamboozled by Jesus .

Et Tyler Merritt partage ses expériences en tant qu’homme noir aux dreadlocks de 6 pieds 2 pouces essayant juste de vivre sa meilleure vie, certaines de ces expériences sont douloureuses, d’autres hystériques mais toutes sont réelles et relatables dans son livre, I Take My Coffee Black. Fait intéressant, la vidéo virale de Merritt « Before You Call the Cops » a été vue par 59 millions de personnes dans le monde.

Trisha R. Thomas donne aux téléspectateurs une lecture de sa dernière offre, What Passes as Love, l’histoire d’une jeune femme payant un prix dévastateur pour la liberté dans ce roman déchirant et époustouflant du Sud du XIXe siècle. Thomas est également l’auteur à succès de Nappily Ever After, qui a été adapté dans un film Netflix populaire.

Enfin, l’animatrice de talk radio Dominique Baraka DiPrima de KBLA Talk 1580 propose une lecture spéciale de l’œuvre de ses parents – c’est-à-dire la regrettée poète/icône Beat Diane di Prima ; et le poète acclamé Amiri Baraka, considéré comme le père du mouvement des arts noirs. La mère de DiPrima était le poète officiel de San Francisco et son père était le poète officiel du New Jersey.

Dans le « Kids Corner », la LPVBF fait son show sur la route du monde ! Le programme pour enfants de cette année, animé par Chudney Ross, mettra en vedette deux auteurs de Lantana Publishing, une maison d’édition basée à Londres, dédiée à la publication de livres pour enfants d’auteurs et d’illustrateurs de divers horizons culturels.

Ross est le créateur de Books and Cookies, une librairie populaire pour enfants et un programme mobile d’enrichissement en littératie. Une programmation amusante et engageante est en magasin, avec des lectures de Krina Patel-Sage, auteur de My Mindful a to Zen et Michael Catchpool, auteur de Super Joe Does Not do Cuddles, ainsi que la narration de la bibliothécaire Binnie Tate Wilkin et une performance musicale de « Ice Cream Songs » de Lionel Jean Baptiste !

Notre programme virtuel pour enfants se terminera par une présentation spéciale de l’auteur pour enfants avec Don Tate, l’illustrateur primé de nombreux livres pour enfants acclamés par la critique, donne vie à la lecture de Pigskins à Paintbrushed: The Story of football-player Artist Ernie Barnes avec des illustrations de son ordinateur.

Barnes est si connu en tant qu’artiste qu’une de ses peintures a figuré dans le générique d’ouverture de l’émission télévisée « Good Times » et il a été chargé de créer des affiches officielles pour les Jeux olympiques d’été de 1984 à Los Angeles.

Le salon du livre de Leimert Park Village est partenaire des salons du livre

Et enfin, libérant la magie des fées, la LPVBF est ravie d’annoncer un partenariat avec The Book Fairies, une organisation basée à Londres, qui recrute ses « fées » de bénévoles pour cacher 100 livres pour une chasse au trésor des auteurs participants au salon du livre. dans toute la ville de Los Angeles et Londres. Pour plus d’informations sur The Book Fairies, visitez www.IBelieveInBookFairies.com

Pour en savoir plus sur la Foire du livre de Leimert Park Village et pour vous inscrire à l’événement virtuel, veuillez visiter www.leimertparkbookfair.com.

À propos de la Foire du livre de Leimert Park Village

Le LPVBF est produit par Exum and Associates en collaboration avec le centre commercial Baldwin Hills Crenshaw; le bureau du conseiller municipal Marqueece Harris-Dawson (district 8); le bureau du conseiller municipal Curren Price Jr. (district 9); et le bureau du conseiller municipal Mark Ridley Thomas (district 10);

avec des partenaires d’entreprise et des médias, y compris Lowe’s ; La Compagnie du Gaz – Sempra Energy ; Association des rédacteurs indépendants (EFA) ; Université Loyola Marymount; la Fondation caritative Ella Fitzgerald ; Livres et Biscuits ; Éditions Lantana ; Fées du livre – London Corp.; Musée LA Grammy ; Los Angeles Philharmonic et le journal Los Angeles Sentinel.

Les philanthropes et historiens de l’art Dr. Bernard W. et Shirley Kinsey, dirigent les efforts de collecte de fonds et augmentent la notoriété de la marque du salon du livre dans la communauté des entreprises. Les Kinseys sont l’un des couples les plus admirés et respectés de Los Angeles.

Ils sont connus pour leur collection d’art, de livres et de manuscrits afro-américains qui documentent et racontent l’histoire remarquable des triomphes et des luttes des Afro-Américains de 1632 à nos jours. La collection Kinsey : « Les trésors partagés de Bernard et Shirley Kinsey » a fait l’objet d’une tournée nationale et a été vue par des millions de personnes. Rejoindre les Kinsey cette année, c’est

Cynthia Exum, ancienne élève du prestigieux programme California State Senate Fellows, est titulaire d’une maîtrise de la School of Urban Planning and Public Policy de l’UCLA. Exum est également co-auteur de « Images of America : Leimert Park », avec Maty Guiza-Leimert — l’épouse de Walter H. Leimert, dont le grand-père a développé la région en 1927.

La mission de LPVBF est de promouvoir, d’encourager et de défendre l’alphabétisation, l’éducation et l’amour de la lecture dans les régions du Grand Los Angeles.

La LPVBF est un organisme à but non lucratif 501 (c) (3) voué à la production d’une programmation éducative toute l’année, ainsi qu’à la présentation d’événements en collaboration avec nos partenaires, en plus de la foire d’été annuelle pour laquelle l’organisme est nommé . Pour plus d’informations, visitez www.leimertparkbookfair.com.

Avec le soutien de partenaires et de supporters, Exum a construit un événement culturel de grande qualité, et les gens sont venus !

