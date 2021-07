Source: Art de la physique Jiggle Zachary Boddy passe du temps avec Carli et Jen cette semaine alors qu’ils parlent de certaines acquisitions récentes de Sony, de Minecraft, des jeux à venir, etc. Animé par : Jennifer Locke, Carli Velocci et Rebecca Spear Vous avez des commentaires ? Cliquez sur Podcast@androidcentral.com et dites-nous quelque chose ! ÉCOUTE […] More