La fois où Vicente Fernández a chanté ‘Entre el Amor y yo’ à Andrea Legarreta

Il y a plusieurs années, l’interprète de Divine Women était l’invitée d’honneur de l’émission Hoy. Don Chente est venu au studio avec tout et mariachi, prêt à interpréter ses meilleurs tubes, mais le moment culminant est venu quand il a chanté une chanson romantique à l’hôte, cependant, non seulement il a fourni la mélodie, mais il l’a appelée à ses côtés et il chanta à son oreille.

« Que ce soit mon tour, c’était un beau cadeau. Il était très proche, très chaleureux. J’ai ressenti son attitude, que c’était comme ces hommes paternels qui vous donnent des conseils, qui veulent vous donner le meilleur d’eux », a déclaré Andrea.

De plus, elle a rappelé quand elle était une invitée spéciale dans son lieu « sacré », le ranch Los Tres Potrillos, où aujourd’hui elle sera voilée et une messe du corps aura lieu avec sa famille et ses amis les plus proches.

« Je me souviens qu’il m’a dit ‘ma fille, je vais te donner un cheval’ et j’ai dit ‘non, où vais-je le mettre ? », a-t-il dit en riant. « Il avait quelque chose que très peu de gens ont dans ce monde, et c’est pourquoi il était l’idole », a-t-il ajouté.