La folie dans l’eau alors que l’équipe GB ‘f *** up’ va percuter l’équipe d’Italie à quatre pattes alors que la paire norvégienne doit être sauvée après avoir chaviré

Il y avait du chaos dans l’eau ce matin lorsque l’équipe GB a percuté ses concurrents dans le quatre hommes tandis qu’une équipe norvégienne a chaviré.

La Grande-Bretagne a une histoire riche en remportant quatre médailles d’or au cours des cinq derniers matchs d’une série remontant à Steve Redgrave and co. à Sydney en 2000.

.

L’équipe GB a dû se contenter de la quatrième place dans le quatre hommes

Ils semblaient prêts pour l’argent derrière l’Australie, mais l’effort de chasser l’or leur a coûté cher et ils ont percuté le bateau italien dans une finition chaotique.

Ils ont également laissé l’équipe d’Italie assez mécontente de leur avoir également coûté la chance d’une médaille d’argent.

Le quatuor d’Oliver Cook, Matthew Rossiter, Rory Gibbs et Sholto Carnegie n’a pu terminer que quatrième au final.

Rossiter a déclaré : « Nous avons fait de notre mieux mais nous avons vraiment foiré à l’arrivée, donc c’est un peu déchirant. Il n’y a pas d’enrobage – nous sommes absolument dévastés.

“Nous avons si bien réussi au cours des deux dernières années, puis quand cela compte vraiment, nous l’avons foutu en l’air.”

L’équipe GB s’est trompée de direction dans le quatre hommes

A propos de la collision avec les Italiens, il a ajouté : « Dans un bateau sans barreur, un rameur barrera avec son pied. C’est difficile dans le meilleur des cas, mais c’était agité là-bas et, lorsque votre vision devient floue et que votre corps se raidit avec de l’acide lactique, il est parfois difficile de rester sur le ballon.

« Nous avons pleinement profité des Italiens. Ils sont plutôt énervés parce que nous leur avons peut-être coûté l’argent et désolé pour ces gars. C’est un sport de plein air et ce genre de choses arrive. C’est juste déchirant quand c’est vous et non quelque chose sur YouTube.

Tout n’a pas été sombre pour l’équipe GB en aviron, car le quadruple de couple masculin a remporté une médaille d’argent.

Il y avait plus de folie dans l’eau mercredi alors que certaines équipes ont eu du mal à faire face aux eaux agitées et aux vents violents.

.

La paire norvégienne s’est retrouvée dans l’eau

Le duo norvégien de deux de couple poids léger, les Norvégiens Kristoffer Brun et Are Weierholt Strandli, a chaviré et a dû être secouru.

Le duo participait à la demi-finale et était en route pour la finale avant de perdre le contrôle.