Les salles de cinéma et les théâtres sont en grande partie fermés, en particulier à Mumbai et dans le reste du Maharashtra. Par Markand Adhikari Le Covid-19 a bouleversé nos vies, affectant presque tous les secteurs de la vie. Le secteur indien du divertissement, y compris l’industrie cinématographique, n’a pas fait exception. Les films sont […] More