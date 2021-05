La folie de l’indépendance écossaise de Nicola Sturgeon révélée comme dépense 30% plus élevée en Écosse | Politique | Nouvelles

Sturgeon dit que bloquer IndyRef2 serait “ absurde ”

Et Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré que l’échec total du parti à chiffrer l’un de ses plans avant les élections à Holyrood de la semaine dernière devrait sonner l’alarme pour les Écossais alors que Mme Sturgeon renouvelle sa pression pour un deuxième référendum. Le SNP a remporté 64 sièges au Parlement écossais, le laissant juste un de moins qu’une majorité globale – mais Mme Sturgeon affirme néanmoins qu’il offre un mandat pour un soi-disant IndyRef2, exposant son cas au Premier ministre britannique Boris Johnson lors d’un appel téléphonique. le dimanche.

Cependant, M. Johnson a souligné que si les nationalistes préféraient se concentrer sur une rhétorique en plein essor et parler de la libération de l’Écosse, le SNP – et dans une certaine mesure les trois principaux partis – avait négligé de parler de punaises.

Dans le Times, il a déclaré: «Un regard sur les manifestes non seulement du SNP, mais aussi des travaillistes écossais et des conservateurs écossais, révèle à quel point le consensus politique écossais a divergé de celui de l’Angleterre.

«Pas de frais de scolarité universitaires pour les Écossais. Les éléments de soins personnels de la protection sociale sont gratuits pour tous et ne sont pas soumis à des conditions de ressources.

L’Écosse de Nicola Sturgeon a des niveaux de dépenses publiques beaucoup plus élevés que l’Angleterre (Image: GETTY)

Boris Johnson et Nicola Sturgeon se rencontrent à Édimbourg (Image: GETTY)

«Les dépenses globales par personne sont environ 30% plus élevées qu’en Angleterre.»

Les dépenses supplémentaires ont été presque entièrement financées par des flux de trésorerie au nord de la frontière conformément à la formule Barnett, un mécanisme utilisé par le Trésor pour ajuster les dépenses publiques en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles, a expliqué M. Johnson.

Il a ajouté: «Les fonds sont également acheminés vers les régions anglaises plus pauvres, ainsi que vers le Pays de Galles et l’Irlande du Nord. Mais ces flux compensent les faibles niveaux de revenus.

Nicola Sturgeon photographié à l’extérieur de Bute House le week-end (Image: GETTY)

«L’Écosse n’est pas pauvre. Une formule de Barnett basée sur les «besoins» serait beaucoup moins transférée aux Écossais. »

Si le SNP avait quelque peu augmenté l’impôt sur le revenu, le montant des recettes supplémentaires avait été en grande partie annulé par une croissance plus faible.

Néanmoins, la formule Barnett a permis des dépenses publiques générales plus élevées, l’Écosse dépensant 1000 £ supplémentaires pour chaque élève et les dépenses par personne pour les transports, la protection de l’environnement, la culture et le logement plus élevées qu’en Angleterre de 40 à 90. pour cent.

Les écoliers écossais bénéficient d’un supplément de 1000 £ par an qui leur est consacré (Image: GETTY)

L’indépendance pourrait s’avérer coûteuse pour l’Écosse, ont averti les économistes (Image: Express)

Le SNP, les travaillistes et les conservateurs étaient tous entrés dans les élections de jeudi en s’engageant à étendre l’État-providence, a souligné M. Johnson.

Les promesses allaient de 50 heures par semaine pour la garde d’enfants gratuite pour les enfants d’âge préscolaire et le voyage en bus gratuit pour les moins de 25 ans, des soins dentaires gratuits, des petits-déjeuners et des déjeuners toute l’année pour tous les enfants en âge d’aller à l’école primaire, et un minimum de 15 £ de l’heure. salaire des soignants.

En outre, les trois parties parlaient «en termes positifs» d’un revenu de base universel – un concept, a souligné M. Johnson, qui n’existait nulle part ailleurs dans le monde.

Résultats des élections écossaises (Image: Express)

D’où toutes les parties avaient-elles l’intention d’obtenir de l’argent pour payer toutes ces friandises? Paul Johnson

Il a déclaré: «C’était bien sûr le but de la décentralisation – permettre à l’Écosse de faire des choix différents.

«Mais d’où toutes les parties avaient-elles l’intention d’obtenir de l’argent pour payer tous ces goodies? Pas une question à laquelle les travaillistes écossais ou les conservateurs devront répondre. Le SNP devra cependant le faire.

«Vous chercherez en vain les coûts de nombreuses politiques clés du manifeste du SNP ou de quoi que ce soit au-delà de la première année d’un parlement de cinq ans dans le Labour’s. Aucun signe d’augmentation des impôts pour payer les augmentations de dépenses. “

Anas Sarwar, leader du Scottish Labour (Image: GETTY)

Le gouvernement écossais avait le pouvoir de lever des impôts, a souligné M. Johnson.

Il a déclaré: «Si les ambitions et les promesses sont réelles, c’est ce que le gouvernement écossais devrait faire.

«Il sera peut-être plus facile, cependant, d’ignorer cette possibilité et de blâmer les autres lorsque le financement s’avère insuffisant.

«Le pouvoir est là, mais l’opportunité d’abroger la responsabilité l’est aussi.»