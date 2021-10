La folie de Musk | Critique de livre — Power Play : Elon Musk, Tesla et le pari du siècle par Tim Higgins

Sous le commandement d’Elon Musk, Tesla est devenu le constructeur automobile le plus coté au monde (AP Photo)

Le nom d’Elon Musk suscite des émotions extrêmes parmi les gens, allant d’une profonde admiration au dédain associé à l’arrogance. C’est le problème de la plupart des jeunes entrepreneurs qui ont trop de succès et qui ont radicalement changé la façon dont ils écrivent leurs histoires. Musk, connu pour SpaceX et Tesla, a été ce que l’on peut appeler un fonceur qui a été agressif dans sa quête de gloire et de réussite.

La partie curieuse de son histoire est qu’il a fait sa fortune en co-fondant ce qui est maintenant connu sous le nom de PayPal et qu’il était en fait plus passionné par le démarrage de SpaceX et d’essayer de se rendre sur Mars. Toute l’histoire est racontée par Tim Higgins dans son livre, Power Play, qui détaille plus finement l’exercice Tesla. Sous le commandement de Musk, Tesla est devenu le constructeur automobile le plus coté au monde. L’entreprise a concrétisé l’imagination de l’industrie technologique de la Silicon Valley en mettant des véhicules fonctionnant sur batteries dans diverses villes du monde.

Les détails de Higgins sont assez rigoureux, bien que ce ne soit pas une biographie officielle. L’auteur est assez sans prétention dans son récit et ne se prive pas de critiquer Musk lorsque cela est nécessaire, surtout lorsque son comportement était odieux avec ses collègues. Higgins, un journaliste du Wall Street Journal spécialisé dans l’industrie automobile, dit également à la fin que ce projet est passé par Musk, qui a réagi en disant que la plupart de ce qui était écrit était « absurde ». Il l’a également trouvé ennuyeux et ennuyeux. Le lecteur peut, bien sûr, prendre un appel à ce sujet en parcourant ce livre plutôt intéressant et qui fait tourner les pages.

L’auteur, cependant, a affirmé qu’il avait basé son livre sur diverses conversations avec des centaines de personnes impliquées dans la vie de Musk et qu’il avait parcouru des faisceaux de documents pour présenter une histoire simple basée davantage sur des faits que sur des interprétations. Clairement, Musk n’est pas d’accord avec tout ou accepte plutôt moins ce qui a été écrit.

Les deux projets favoris de Musk ont ​​été la voiture électrique et la quête de l’espace. Comme Bezos et Branson, sa passion pour atteindre son objectif a été immense. Les revers n’ont jamais empêché l’avancement et cela a été la marque de l’homme. Il croit sincèrement qu’il sauve la planète en se débarrassant de la pollution grâce à son mode EV. Le principe est simple : arriver à faire fonctionner une voiture de sport qui générera du cash, qui servira enfin à aller sur le marché de masse.

La voiture, le modèle 3, devait être vendue au prix de 35 000 $, ce qui, bien que très élevé, n’était pas non plus réalisable car il s’agissait d’une voiture populaire, ce qui ne peut pas être le cas avec ce niveau de prix d’entrée. Mais il y avait des acheteurs pour l’histoire et l’engagement d’achat a stimulé Musk même s’il est devenu progressivement difficile de respecter l’engagement à mesure que les coûts montaient en flèche. Le concept d’avoir une voiture à batterie allait toujours être un défi et les tribulations que Tesla a traversées sont assez fascinantes. Un problème qui afflige toujours Tesla est de comprendre la vulnérabilité de la batterie utilisée : le lithium-ion. C’était une raison pour laquelle, conceptuellement, les voitures fonctionnant avec des batteries lithium-ion rechargeables étaient depuis longtemps un non-démarreur pour les constructeurs automobiles envisageant cette option.

Une partie intéressante de l’histoire est que le véhicule électrique est devenu un produit de niche pour les riches plutôt qu’un véhicule utilitaire pour homme ordinaire. Ce livre doit certainement être lu par tous les fabricants de véhicules électriques en Inde car il y a plusieurs leçons à tirer de l’histoire de Tesla. Bien sûr, l’avantage des suiveurs est qu’ils peuvent éviter le coût de l’innovation, qui est généralement la croix portée par le premier. Tesla s’était également associé à la Chine pour mettre en place son usine de fabrication afin de réduire fondamentalement les coûts.

Si l’histoire parle de Tesla, elle concerne aussi l’homme, et compte tenu de son niveau d’égoïsme, qui est très élevé pour tous ces entrepreneurs ambitieux, il y a eu une altercation avec la Securities and Exchange Commission (SEC). Musk a enragé la SEC en tweetant sur le prix des actions Tesla à 420 $, ce qui était une blague destinée à amuser sa petite amie. Mais Musk n’est pas la personne à se plier à une quelconque autorité et l’arrogance affichée lorsqu’elle est tirée vers le haut a été élaborée de manière assez approfondie par Higgins. Il s’agissait de toutes les accusations de violation de la gouvernance d’entreprise qui, selon l’auteur, étaient graves.

Elon Musk s’est clairement trompé sur certaines choses, notamment le non-respect des délais, le mauvais côté des régulateurs, la brusquerie et l’injustice avec des employés talentueux et plusieurs promesses non tenues. Mais il a mis en branle de grandes choses qui changeront le monde à coup sûr, à savoir mettre le véhicule électrique sur la route. Il a montré comment une start-up peut devenir une force mondiale. Higgins pose la question de savoir si Musk est un outsider, un anti-héros ou un escroc. Ou est-il une combinaison des trois ? Le lecteur peut voter à ce sujet après avoir lu le livre.

Madan Sabnavis est un économiste indépendant

