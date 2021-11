La folie de Stephen Curry au quatrième quart face aux Cavs

Une nuit de plus d’exposition absolue est ce qui a offert à la NBA le bien de Stephen Curry, bien décidé à agrandir sa légende et à faire vibrer les amateurs de ce sport. A noter particulièrement son dernier quart contre les Cleveland Cavaliers, au cours duquel Guerriers de l’état d’or entré avec un désavantage de 13 points. Curry a pris les rênes de l’équipe, réalisant quatre triples, quatre paniers à deux points et distribuant deux passes décisives, qui valaient la peine de revenir.

Le dernier quart de Curry ou comment amorcer un retour et gagner votre équipe : 20 points (finis avec 40)

4 triples (finis par 9)

36-8 partiel Regardez la vidéo – pic.twitter.com/6uQgc2i7o1 – NBA Espagne (@NBAspain) 19 novembre 2021