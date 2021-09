La folie d’écrasement d’un magasin de détail chinois pour l’iPhone 13 montre pourquoi vous feriez mieux d’acheter directement auprès d’Apple

in

Vendredi dernier a vu l’arrivée de la famille d’appareils iPhone 13 et il semble déjà que la demande était élevée. Cette demande a fait dérailler les choses dans un magasin chinois lorsque les gens ont couru et se sont frayé un chemin jusqu’au premier rang, provoquant le chaos au fur et à mesure.

Un tweet du South China Morning Post montre un grand nombre de personnes courant dans un centre commercial pour essayer d’être les premiers à prendre l’iPhone très attendu. Le rapport indique que la cohue était si intense que le magasin a dû arrêter de vendre des appareils, demandant aux gens de revenir le lendemain comme moyen d’essayer de désamorcer la situation.

Des centaines de personnes ont été vues courir dans un centre commercial de la province du Shaanxi (nord-ouest de la Chine) pour acheter le nouvel iPhone. pic.twitter.com/coBPsTrQ1A – South China Morning Post (@SCMPNews) 27 septembre 2021

Il n’est pas immédiatement clair si ce magasin était un partenaire de transport ou un point de vente d’électronique, mais des panneaux pour Oppo et d’autres fabricants montrent qu’il ne s’agissait pas d’un Apple Store. Au contraire, les Apple Stores proposent des options de commande et de ramassage en ligne depuis le début des précommandes le 17 septembre, les visiteurs des magasins étant invités à sélectionner une fenêtre de 15 minutes. Toute personne arrivant dans les magasins.

Bien que cet exemple soit rare, il ne fait aucun doute que la meilleure expérience d’achat d’iPhone est directement auprès d’Apple, en magasin ou en ligne. Heureusement, nous n’aurons pas besoin de nous occuper d’un autre lancement d’iPhone avant cette époque l’année prochaine – espérons simplement que personne n’a été blessé dans celui-ci.

Certaines personnes suggérant que la gamme iPhone 13 est une déception en raison d’un manque de mises à niveau importantes par rapport aux fonctionnalités de l’iPhone 12, il est clair que ce n’était pas un sentiment partagé ici.