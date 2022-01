La folie des prix dans l’iPhone 13 : il tombe à 799 euros et vous pouvez l’avoir avant Reyes | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous envisagez de donner l’iPhone 13 à Reyes cette année, il y a de très bonnes nouvelles en provenance de Media Markt.

Apple rencontre certains problèmes d’approvisionnement en téléphones portables cette année, notamment avec l’iPhone 13, qui dans certaines versions et couleurs a à peine eu du stock depuis son lancement, même si c’est une circonstance qui semble peu à peu se corriger.

La preuve vivante en est qu’il y a Déjà propose même d’acheter l’iPhone 13 le moins cher, et pas à n’importe quelle date mais juste au moment où le jour des rois approche. Cette remise vient de Media Markt, qui le laisse à seulement 799 euros dans sa version blanche et avec 128 Go de stockage.

L’essentiel est que vous puissiez l’acheter en ligne et le récupérer dans votre magasin le plus proche avant le 6 janvier prochain., un moyen de s’assurer que vous l’avez oui ou oui. Si vous allez directement au magasin, il se peut qu’il n’y ait pas d’unités ou que ce ne soit pas à ce prix.

Le nouvel iPhone 13 comprend un écran OLED, le nouveau processeur A15 Bionic, une plus grande capacité de batterie et 2 appareils photo de 12 mégapixels avec 47% de performances en plus par faible luminosité.

C’est un excellent achat, car cette édition conserve les principales améliorations de l’iPhone 12 et en ajoute d’autres, comme le processeur Apple A15 Bionic, le plus puissant à ce jour, en plus de quelques ajustements dans ses appareils photo.

Nous avons pu le prouver dans son examen approfondi, dans lequel nous valorisons toutes sortes d’aspects, y compris la qualité photographique avec quelques exemples, la fluidité ou le design.

La conclusion est qu’il s’agit d’un mobile pratiquement rond qui ne faiblit dans presque rien et qui a sans aucun doute une corde pendant un certain temps, donc si vous l’achetez maintenant ou le donnez, il y aura un mobile pendant de nombreuses années grâce à son écran OLED , 5G et même WiFi 6, bien que si vous voulez en profiter, vous aurez presque certainement besoin d’un nouveau routeur compatible.

Il est clair que maintenant que son prix est réduit, l’iPhone 13 est l’un des meilleurs mobiles que vous pouvez acheter en 2022 sans aucun doute, surtout pour les 799 euros qu’il coûte en ce moment, une offre qui ne durera sûrement pas. long, donc si ça vous convainc, vous feriez mieux de vous dépêcher de l’obtenir.

