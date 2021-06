La folie du jeu de Kevin Durant pour donner un avantage aux Nets

Fête historique de Kevin Durant dont ils se souviendront toujours. Filets de Brooklyn a fini par battre dollars de Milwaukee 114-108 après avoir regagné 16 points en deuxième demie et mené 3-2 dans la série des demi-finales de la Conférence Ouest.

KD a joué les 48 minutes et a terminé le match avec 49 points (16 sur 23 sur le terrain, 4 sur 9 sur des triples et 13 sur 16 sur le personnel), 17 rebonds, 10 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres. Il a marqué 31 points en seconde période et 20 au quatrième quart décisif.

Étonnante. KD a eu l’aide d’un Jeff Green branché qui a terminé avec 27 points après avoir réussi 7 des 8 points des triples qu’il a essayés. Est revenu James durcir, qui a été vu en dehors du rythme, puisqu’il pouvait à peine marquer 5 points en 46 minutes après avoir échoué les 8 triples qu’il a tentés. Kyrie Irving n’a pas joué après s’être blessé lors du quatrième match de la série.

Ainsi, grâce au match historique de Kevin Durant, les Nets se rendront à Milwaukee aux premières heures de jeudi jusqu’à vendredi avec l’intention de condamner la série.

Kevin Durant a joué les 48 minutes ce soir dans le match 5, la première fois qu’un joueur le fait dans un match #NBAPlayoffs depuis LeBron James lors du match 7 de la finale de la Conférence de l’Est le 27 mai 2018 ! #NBAVault pic.twitter.com/GqJA1PWesb – Histoire de la NBA (@NBAHistory) 16 juin 2021

Occasion manquée

Les Bucks ont raté une excellente occasion de renverser la vapeur, mais ils n’ont pas pu battre KD. Et alors Giannis Antetokounmpo Il a joué à un niveau élevé (34 points et 14 sur 22 en placement). Nous verrons ce qu’ils sont capables de faire lors du sixième match. Très haut niveau dans la série.