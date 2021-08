La folie éclate à Paris sans que Messi soit arrivé

08/08/2021 à 23:08 CEST

Leo Messi n’est toujours pas arrivé à Paris mais la folie est déjà déchaînée. Après la conférence de presse au cours de laquelle il a fait ses adieux, une foule de fans du Paris Saint-Germain a afflué à l’aéroport du Bourget attendre la star argentine.

Lors de la conférence de presse, Messi a assuré que “Le PSG est une possibilité, même s’il n’y a rien de fermé“. Ces mots ont servi à les fans du club parisien seront ravis de son incorporation, et se rendre à l’aéroport.

En principe, Tout indique que Léo jouera dans la capitale de la France. Votre ami et ancien partenaire vous y attend Neymar, ainsi que ses compatriotes et coéquipiers de l’équipe nationale argentine, ngel di Maria et Leandro Paredes. En fait, à côté d’eux, et Verratti, a partagé une place dans une photographie à Ibiza, qui est rapidement devenue virale.

Cependant, l’Argentin a tenu à préciser que la photographie “c’est des conneries“. Messi a expliqué:” Dans la Copa América nous avions parlé de nous rencontrer à Ibiza (en référence à Di María et Paredes). La veille de venir, Ney m’appelle, qui est aussi un ami : « Je suis à Ibiza, voyons-nous ». Nous y sommes allés, avons fait un barbecue avec des amis et pris une photo. Il y avait aussi Verratti. A cette époque, il y avait même des blagues. ‘Venez à Paris‘, Ils m’ont dit. Mais c’était juste une photo d’amis et maintenant on lui donne plus d’importance & rdquor ;.