La folie en France avec les débuts de Messi

29/08/2021

Le à 10:58 CEST

Le jour le plus attendu à Paris est arrivé. Le jour où il n’a jamais voulu faire l’expérience de Barcelone. Leo Messi fera ses débuts ce dimanche en tant que footballeur du PSG (20h45). Les fans de sa nouvelle équipe, qui affrontent le Reims, et les adeptes de la Ligue 1 revalorisée profiteront d’une soirée inoubliable, au cours de laquelle le meilleur joueur du monde commencera sa vie au-delà du FC Barcelone. En France, bien sûr, la folie s’est déchaînée.

La couverture de ‘L’Équipe’, le principal média sportif français, est très significative. « Un roi à Reims »dit le journal à propos de “Léo I”. “Le monde entier suivra les débuts de Messi en Ligue 1 ce soir dans la ville des sacres“, ajoute-t-il. ‘Le Parisien’, quant à lui, remarque dans son édition numérique que “Messi commence sa nouvelle vie avec le PSG, un cadeau pour les amateurs de football“Et il souligne également que ce sera un match important pour l’avenir de Kylian Mbappé.

Couverture de L’Équipe ce dimanche 29 août

| L’ÉQUIPE

“Ce sera une nuit pour oublier tout le reste, ou presque, et savourer les trois plus beaux artistes de ce sport. Et un match pour que Mbappé veuille rester ?», s’interroge Benoît Lallement dans son éditorial du ‘Le Parisien’. L’attente est maximale : Messi, également protagoniste de la affiche promotionnelle de fête que le PSG a préparé pour leurs profils officiels sur les réseaux sociaux, et Mbappé seront les noms propres, tandis que Neymar Jr sera relégué au second plan.