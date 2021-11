La folle demande de Collin Sexton pour les cavaliers de Cleveland

Collin Sexton et les Cleveland Cavaliers n’ont pas réussi à s’entendre sur une prolongation de contrat de recrue cette intersaison.

Après un été de bavardages sur le désir de l’organisation de l’échanger, peu ont été choqués.

En fin de compte, cependant, les deux parties se sont en réalité beaucoup plus rapprochées d’un accord que quiconque ne le pensait.

En fait, si quelques autres choses s’étaient déroulées correctement, Sexton aurait peut-être signé cette prolongation à long terme avant même le début de la saison NBA 2021-22.

Selon Jason Lloyd de ., les choses étaient à l’origine sur la bonne voie pour qu’un accord soit conclu entre Sexton et les Cavaliers.

« Environ deux semaines avant la date limite de la soirée d’ouverture de la NBA pour les prolongations de contrat des recrues, on m’a dit que les Cavs et Collin Sexton étaient sur la bonne voie pour conclure un accord pour quelque chose d’environ 20-25 millions de dollars par an », a rapporté Lloyd. .

« Quelques jours avant la date limite, on m’a dit que les pourparlers avaient atteint un ‘hic’ sans aucune autre explication. Les deux parties se sont finalement séparées sans accord. La préservation de la relation sera désormais essentielle, d’autant plus que la classe de draft 2018 de Sexton a battu un record avec plus d’un milliard de dollars d’extensions. Les émotions sont impliquées lorsqu’un accord n’est pas conclu dans une situation comme celle-ci, étant donné la façon dont cette organisation a positionné Sexton pendant si longtemps. J’ai parlé de la façon dont les Cavs ont mal interprété Sexton dans un rôle pour lequel il n’était pas adapté depuis plusieurs années.

Il s’avère que Sexton et son équipe avaient fait une demande assez folle aux Cavaliers.

« Effectivement, l’équipe de Sexton a initialement demandé le type d’argent que De’Aaron Fox et Jamal Murray ont reçu », a poursuivi Lloyd. « Les deux jeunes gardes ont reçu un maximum de contrats et avaient des chiffres comparables à ceux de Sexton, mais les Cavs ne s’intéressaient à rien de proche. »

Fox a obtenu un contrat de cinq ans qui lui a rapporté 163 millions de dollars, tandis que Murray a obtenu un contrat de cinq ans d’une valeur de 170 millions de dollars. Bien que vous puissiez faire valoir que Sexton, lorsqu’il est actif, est un aussi bon marqueur que ces deux-là – il est loin d’être un joueur aussi complet.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/WVK6W11K9M – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

Entre Darius Garland ayant besoin d’un gros contrat à la fin de la saison, l’accord de 100 millions de dollars de Jarrett Allen et les affrontements perpétuels de Sexton avec ses coéquipiers et l’organisation, l’idée qu’il obtienne plus de 30 millions de dollars par an est absurde.

À moins que quelque chose de fou ne se produise, Sexton sera probablement échangé cette année. Et quand il sera déplacé, il sera intéressant de voir s’il peut finalement obtenir le genre de fonds qu’il semble croire qu’il mérite.

En rapport: Karl-Anthony Towns et Jordyn Woods deviennent grands pour Halloween (Photos)