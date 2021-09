La folle victoire des Raiders en prolongation, la situation du quart-arrière des ours et les surprises et déceptions de la semaine 1

Jason Goff, Ryan Shazier et James Jones commencent par discuter du thriller Monday Night Football entre les Ravens et les Raiders (2:48). Ensuite, ils discutent du début de saison difficile des Packers et de la controverse du quart-arrière des Bears (27:50). Ils concluent en discutant de leurs plus grandes surprises et déceptions de la semaine 1 (1:01:44).

Hôtes : Jason Goff, Ryan Shazier et James Jones

Assistant de production : Isaiah Blakely

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal et TD St. Matthew-Daniel

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS